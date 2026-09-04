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Импорт новых легковых автомобилей в Россию вырос на 29%

Импорт новых легковых автомобилей в Россию вырос на 29% - 04.09.2026, ПРАЙМ

Импорт новых легковых автомобилей в Россию вырос на 29%

Импорт новых легковых автомобилей на территорию России по итогам августа вырос на 29% в годовом выражении и составил 37,7 тысячи единиц, сообщило агентство... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T11:16+0300

2026-09-04T11:16+0300

2026-09-04T11:16+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Импорт новых легковых автомобилей на территорию России по итогам августа вырос на 29% в годовом выражении и составил 37,7 тысячи единиц, сообщило агентство "Автостат". "По итогу августа было ввезено 37,7 тысячи новых легковых автомобилей, это по динамике +29% к аналогичному периоду прошлого года", - сообщил замначальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрий Ярыгин. Он отметил, что в последний месяц лета в РФ наблюдался наибольший за год рост доли автомобилей, завезенных по параллельному импорту физлицами. Такие машины заняли порядка 59% от суммарного объема импорта, уточнил Ярыгин. Самой популярной маркой новых иномарок, импортируемых в Россию, стал китайский Changan, а самой популярной моделью - Geely Cityray. Почти 73% импорта новых легковых автомобилей приходится на Китай, еще 16% машин везут из Киргизии, 3% - из Японии и 2,5% - из Белоруссии.

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бизнес, россия, китай, киргизия, япония