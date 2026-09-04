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Британские власти одобрят бурение новых скважин в Северном море, пишут СМИ - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Британские власти одобрят бурение новых скважин в Северном море, пишут СМИ
Британские власти одобрят бурение новых скважин в Северном море, пишут СМИ - 04.09.2026, ПРАЙМ
Британские власти одобрят бурение новых скважин в Северном море, пишут СМИ
Британские власти одобрят бурение новых скважин на газовом месторождении Jackdaw в Северном море 15 сентября, сообщает газета Times со ссылкой на источники. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T16:34+0300
2026-09-04T16:37+0300
газ
нефть
северное море
шотландия
великобритания
энди бернем
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ЛОНДОН, 4 сен - ПРАЙМ. Британские власти одобрят бурение новых скважин на газовом месторождении Jackdaw в Северном море 15 сентября, сообщает газета Times со ссылкой на источники. В июле агентство Блумберг писало, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем намерен одобрить новые проекты по добыче нефти в Северном море, включая разработку новых скважин на месторождениях Jackdaw и Rosebank у побережья Шотландии. "Министр энергетики Британии Миатта Фанбулле 15 сентября даст разрешение на бурение новой скважины на газовом месторождении Jackdaw", - пишет издание. По данным газеты, решение о возобновлении бурения на нефтяном месторождении Rosebank будет принято позже. Отмечается, что о возобновлении бурения в Северном море объявит сам Бернем во время визита в нефтяную столицу Шотландии Абердин. Одновременно с этим премьер объявит о ряде инициатив в области зеленой энергетики, чтобы избежать критики со стороны защитников окружающей среды, подчеркивает Times. На данный момент реализация новых нефтегазовых проектов в Северном море запрещена. Пришедшее к власти в 2024 году правительство лейбористов установило запрет на выдачу новых лицензий на освоение месторождений нефти и газа.
северное море
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газ, нефть, северное море, шотландия, великобритания, энди бернем
Газ, Нефть, Северное море, ШОТЛАНДИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Энди Бернем
16:34 04.09.2026 (обновлено: 16:37 04.09.2026)
 
Британские власти одобрят бурение новых скважин в Северном море, пишут СМИ

Times: британские власти 15 сентября одобрят бурение скважин на месторождении Jackdaw

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ЛОНДОН, 4 сен - ПРАЙМ. Британские власти одобрят бурение новых скважин на газовом месторождении Jackdaw в Северном море 15 сентября, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
В июле агентство Блумберг писало, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем намерен одобрить новые проекты по добыче нефти в Северном море, включая разработку новых скважин на месторождениях Jackdaw и Rosebank у побережья Шотландии.
"Министр энергетики Британии Миатта Фанбулле 15 сентября даст разрешение на бурение новой скважины на газовом месторождении Jackdaw", - пишет издание.
По данным газеты, решение о возобновлении бурения на нефтяном месторождении Rosebank будет принято позже.
Отмечается, что о возобновлении бурения в Северном море объявит сам Бернем во время визита в нефтяную столицу Шотландии Абердин. Одновременно с этим премьер объявит о ряде инициатив в области зеленой энергетики, чтобы избежать критики со стороны защитников окружающей среды, подчеркивает Times.
На данный момент реализация новых нефтегазовых проектов в Северном море запрещена. Пришедшее к власти в 2024 году правительство лейбористов установило запрет на выдачу новых лицензий на освоение месторождений нефти и газа.
 
ГазНефтьСеверное мореШОТЛАНДИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯЭнди Бернем
 
 
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