https://1prime.ru/20260904/chislo-873046887.html

Число нефтегазовых буровых установок в мире за август выросло на 1,5%

Число нефтегазовых буровых установок в мире за август выросло на 1,5% - 04.09.2026, ПРАЙМ

Число нефтегазовых буровых установок в мире за август выросло на 1,5%

Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за август выросло по сравнению с июлем на 28 штук, или на 1,5% - до 1907 установок,... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T16:10+0300

2026-09-04T16:10+0300

2026-09-04T16:10+0300

нефть

газ

сша

канада

латинская америка

baker hughes

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873046887.jpg?1788527452

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за август выросло по сравнению с июлем на 28 штук, или на 1,5% - до 1907 установок, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За год количество действующих установок сократилось на 114, или на 6,4%. В США, согласно данным компании, показатель вырос за месяц на 4 установки - до 589 единиц, в Канаде - на 17, до 215 единиц. Количество буровых установок в Латинской Америке, Европе и Африке выросло на четыре - до 141, 139 и 118 единиц соответственно. На Ближнем Востоке показатель увеличился на одну установку - до 503 единиц, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - снизился на семь, до 201 установки. Компания Baker Hughes с 1944 года представляет еженедельные данные о динамике числа буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.

сша

канада

латинская америка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, сша, канада, латинская америка, baker hughes