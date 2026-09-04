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Citadel хочет купить сланцевые активы в США на фоне роста цен на нефть

Citadel хочет купить сланцевые активы в США на фоне роста цен на нефть - 04.09.2026, ПРАЙМ

Citadel хочет купить сланцевые активы в США на фоне роста цен на нефть

Citadel — один из крупнейших хедж-фондов и сырьевых трейдеров в мире, основанный миллиардером Кеном Гриффином, — провел серию переговоров о приобретении... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T17:20+0300

2026-09-04T17:20+0300

2026-09-04T17:20+0300

сша

ближний восток

ормузский пролив

reuters

gunvor

нефть

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Citadel — один из крупнейших хедж-фондов и сырьевых трейдеров в мире, основанный миллиардером Кеном Гриффином, — провел серию переговоров о приобретении нефтяных активов в США, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией. Компания рассматривает возможность дальнейшего расширения в сферу владения физическими активами, что для хедж-фондов и торговых домов, традиционно оперирующих на биржах, является нетривиальным, но все более популярным шагом.В последние недели Citadel была одной из претендентов на покупку WildFire Energy — оператора сланцевого месторождения Eagle Ford в Южном Техасе, который в начале года выставили на продажу частные инвестиционные фирмы Warburg Pincus и Kayne Anderson. Однако в итоге аукцион выиграла Magnolia Oil & Gas, согласившись выплатить за актив 4,06 миллиарда долларов. Несмотря на проигрыш, сама заявка Citadel свидетельствует о растущем интересе финансовых институтов к нефтегазовым активам внутри страны.По данным источников, помимо WildFire, Citadel провела встречи с несколькими другими частными инвестиционными компаниями, владеющими нефтегазовыми предприятиями, с целью изучения возможных приобретений. В условиях резкого роста цен на нефть, вызванного войной на Ближнем Востоке, и перебоев в глобальных поставках через Ормузский пролив, американские сланцевые месторождения становятся все более привлекательными для покупателей. Нефть, добываемая в США, не зависит от узких проливов, что делает её надежным источником в условиях геополитической нестабильности.Хотя хедж-фонды и трейдинговые дома редко владеют физическими активами напрямую, такие компании, как Citadel, активно расширяют своё присутствие в добыче, чтобы хеджировать риски своих бумажных торговых позиций. Citadel уже является крупным игроком на рынке нефти, газа и электроэнергии. Покупка производственных активов позволяет компании компенсировать потенциальные убытки от изменения цен на сырье: физические баррели, которые они добывают, обычно дорожают в тех же условиях (например, при сбоях в поставках), которые могут нанести урон их деривативным позициям.Аналогичные стратегии используют и другие крупные сырьевые трейдеры. В июле Vitol согласилась продать свой сланцевый бизнес VTX Energy Partners, а на прошлой неделе Reuters сообщил, что Gunvor ведет переговоры о покупке активов в сланцевом районе Хейнсвилля за более чем 1 миллиард долларов. Citadel уже имеет опыт подобных сделок: в прошлом году фонд приобрел компанию Paloma Natural Gas у EnCap Investments, переименовав её в Apex Natural Gas, а затем докупил дополнительные активы, в том числе у Comstock Resources и Azul Resources. Такой подход позволяет не только получить добывающие мощности, но и сохранить управленческую команду для дальнейшей экспансии.Руководители нефтяной отрасли предупреждают, что дефицит поставок на мировом рынке может сохраняться еще несколько месяцев, даже если боевые действия на Ближнем Востоке прекратятся уже завтра. Это создает благоприятные условия для производителей, многие из которых отчитались о рекордной прибыли за второй квартал. Интерес Citadel к сланцевым активам, по-видимому, рассчитан на долгосрочную перспективу и отражает уверенность в том, что высокие цены на нефть и нестабильность поставок сохранятся. Источники отмечают, что компания ищет не просто готовые месторождения, а платформу с управленческой командой, которая позволит масштабировать бизнес за счет будущих приобретений. Пока Citadel продолжает мониторить рынок, аналитики ожидают, что в ближайшие месяцы активность крупных финансовых игроков в сланцевом секторе США будет только нарастать.

сша

ближний восток

ормузский пролив

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сша, ближний восток, ормузский пролив, reuters, gunvor, нефть