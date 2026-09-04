Рубль и доллар начали осеннюю схватку

МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. В начале сентября рубль плавно сдает позиции. Основное давление оказывают спрос бизнеса на иностранную валюту и операции Минфина, который в августе увеличил объемы пополнения ЗВР. В период с 7 сентября по 6 октября монетарные власти планируют сократить величину транзакций в рамках бюджетного правила с 6,5 миллиарда рублей до 2,5 миллиарда рублей в день, это, вероятно, поможет замедлить нисходящий тренд национальной валюты.Поддержку рублю продолжают оказывать комфортные для экономики значения нефтяных котировок (за баррель Urals дают более 75-80 долларов), позволяя ожидать в перспективе неплохие показатели внешнеторгового сальдо страны. Вдобавок, рынок ожидает решения Банка России по ключевой ставке на следующей неделе, регулятор может взять паузу в цикле плавного смягчения монетарной политики."Ястребиная" позиция Федрезерва СШАВ конце августа и в начале сентября доллар крайне волатилен. Все из-за заявления главы Федрезерва США Кевина Уорша, которое он озвучил в Джексон-Хоуле на финансовом симпозиуме. Руководитель ФРС обозначил риски, которые подстегивают инфляцию, сигнализировав рынкам о возможности повышения ключевой ставки уже в сентябре до 3,75-4%. Вероятность этого события достигала 65%, а индекс доллара в моменте развернулся по направлению к психологической отметке в 100 пунктов.На решение ФРС США могут повлиять августовские данные по рынку труда, которые Бюро трудовой статистики США (BLS) опубликует сегодня в 15:30 по московскому времени. Большинство аналитиков ожидают показатель занятости вне сельскохозяйственного сектора экономики (Nonfarm Payrolls) на уровне 58 тысяч новых рабочих мест, что на фоне июльской статистики (минус 23 тысячи рабочих мест) может оказать поддержку доллару к закрытию первой недели сентября.Нефтяной рынокНефтяные котировки продолжают реагировать на события в Персидском заливе. После затишья там вновь наблюдаются все признаки обострения геополитической ситуации.Ноябрьские контракты Brent торгуются с повышением в диапазоне 84-100 долларов за баррель, российская смесь Urals также на текущей неделе пользуется спросом в торговых рамках 75-90 долларов.Прогнозы:В паре евро/доллар ожидаем закрепление недельных торгов в пределах 1,1550-1,1700.Доллар переходит в торговые рамки 83-89,5 рубля.По евро ожидаем продолжения колебания в границах 96-103 рубля.По юаню ожидаем диапазон в 12,3-13,2 рубля.Золото устанавливает недельные торги 4300-4650 долларов за тройскую унцию, серебро – 63-71 доллар за унцию.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. В начале сентября рубль плавно сдает позиции. Основное давление оказывают спрос бизнеса на иностранную валюту и операции Минфина, который в августе увеличил объемы пополнения ЗВР. В период с 7 сентября по 6 октября монетарные власти планируют сократить величину транзакций в рамках бюджетного правила с 6,5 миллиарда рублей до 2,5 миллиарда рублей в день, это, вероятно, поможет замедлить нисходящий тренд национальной валюты.
Поддержку рублю продолжают оказывать комфортные для экономики значения нефтяных котировок (за баррель Urals дают более 75-80 долларов), позволяя ожидать в перспективе неплохие показатели внешнеторгового сальдо страны. Вдобавок, рынок ожидает решения Банка России по ключевой ставке на следующей неделе, регулятор может взять паузу в цикле плавного смягчения монетарной политики.
"Ястребиная" позиция Федрезерва США
В конце августа и в начале сентября доллар крайне волатилен. Все из-за заявления главы Федрезерва США Кевина Уорша, которое он озвучил в Джексон-Хоуле на финансовом симпозиуме. Руководитель ФРС обозначил риски, которые подстегивают инфляцию, сигнализировав рынкам о возможности повышения ключевой ставки уже в сентябре до 3,75-4%. Вероятность этого события достигала 65%, а индекс доллара в моменте развернулся по направлению к психологической отметке в 100 пунктов.
На решение ФРС США могут повлиять августовские данные по рынку труда, которые Бюро трудовой статистики США (BLS) опубликует сегодня в 15:30 по московскому времени. Большинство аналитиков ожидают показатель занятости вне сельскохозяйственного сектора экономики (Nonfarm Payrolls) на уровне 58 тысяч новых рабочих мест, что на фоне июльской статистики (минус 23 тысячи рабочих мест) может оказать поддержку доллару к закрытию первой недели сентября.
Нефтяной рынок
Нефтяные котировки продолжают реагировать на события в Персидском заливе. После затишья там вновь наблюдаются все признаки обострения геополитической ситуации.
Ноябрьские контракты Brent торгуются с повышением в диапазоне 84-100 долларов за баррель, российская смесь Urals также на текущей неделе пользуется спросом в торговых рамках 75-90 долларов.
Прогнозы:
В паре евро/доллар ожидаем закрепление недельных торгов в пределах 1,1550-1,1700.
Доллар переходит в торговые рамки 83-89,5 рубля.
По евро ожидаем продолжения колебания в границах 96-103 рубля.
По юаню ожидаем диапазон в 12,3-13,2 рубля.
Золото устанавливает недельные торги 4300-4650 долларов за тройскую унцию, серебро – 63-71 доллар за унцию.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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