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У электроподстанции в Дормагене нашли подозрительный предмет

У электроподстанции в Дормагене нашли подозрительный предмет - 04.09.2026, ПРАЙМ

У электроподстанции в Дормагене нашли подозрительный предмет

Подозрительный предмет, возможно взрывное устройство, был обнаружен у электроподстанции в немецком городе Дормаген, передает агентство DPA со ссылкой на местную | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T01:35+0300

2026-09-04T01:35+0300

2026-09-04T01:35+0300

общество

бранденбург

германия

spiegel

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Подозрительный предмет, возможно взрывное устройство, был обнаружен у электроподстанции в немецком городе Дормаген, передает агентство DPA со ссылкой на местную полицию. Ранее профсоюз немецкой полиции призвал увеличить инвестиции в обеспечение защиты объектов инфраструктуры на фоне происшествий на объектах энергетической инфраструктуры в Бранденбурге и Бергхайме. "Прохожий обнаружил подозрительный предмет у подстанции в Дормагене", - говорится в сообщении агентства. Как передает DPA, это может быть пусковая установка. Сейчас предмет изучают эксперты для оценки, мог ли он навредить подстанции. О перебоях в работе энергетического объекта не сообщается. DPA ранее передавало, что немецкая полиция обнаружила шесть пусковых установок около выведенной из строя электроподстанции в Бергхайме на западе Германии. По информации журнала Spiegel, полиция выдвинула версию об умышленном повреждении объекта. Газета Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) во вторник сообщила, что неизвестные совершили попытку атаки на подстанцию Турнов/Прайлак теплоэлектростанции "Йеншвальде" в Бранденбурге. Министр внутренних дел Бранденбурга Ян Редманн позднее заявил об актах диверсии в связи с произошедшим.

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общество , бранденбург, германия, spiegel