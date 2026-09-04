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В ЕК отреагировали на требования США вернуть потраченные на Украину деньги
В ЕК отреагировали на требования США вернуть потраченные на Украину деньги - 04.09.2026, ПРАЙМ
В ЕК отреагировали на требования США вернуть потраченные на Украину деньги
Еврокомиссия не получала формального требования от Вашингтона вернуть потраченные на военную помощь Киеву деньги, заявил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T13:30+0300
2026-09-04T13:30+0300
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БРЮССЕЛЬ, 4 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия не получала формального требования от Вашингтона вернуть потраченные на военную помощь Киеву деньги, заявил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. Ранее президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что США потребуют от Европы вернуть сотни миллиардов долларов, потраченные администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена на военную помощь Украине. "Насколько мне известно, мы не получали формального заявления в связи с этим комментарием в соцсети", - заявил представитель ЕК на брифинге в Брюсселе.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, джо байден, ек, украина
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Джо Байден, ЕК, УКРАИНА
В ЕК отреагировали на требования США вернуть потраченные на Украину деньги
Жилл: ЕК не получала от США требований вернуть деньги, потраченные на помощь Украине