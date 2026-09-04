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Эксперт оценил вероятность снижения цен на бензин в Венесуэле
Эксперт оценил вероятность снижения цен на бензин в Венесуэле - 04.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность снижения цен на бензин в Венесуэле
Анонсированная президентом США Дональдом Трампом масштабная нефтяная сделка с Венесуэлой не приведет к снижению цен на топливо в стране в ближайшие месяцы,... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T10:29+0300
2026-09-04T10:29+0300
2026-09-04T10:29+0300
нефть
венесуэла
вашингтон
николас мадуро
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ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Анонсированная президентом США Дональдом Трампом масштабная нефтяная сделка с Венесуэлой не приведет к снижению цен на топливо в стране в ближайшие месяцы, полагает руководитель направления нефтяного анализа GasBuddy Патрик Де Хаан.
Трамп на прошлой неделе объявил о масштабной нефтяной сделке с Венесуэлой, в рамках которой американская сторона получает доступ к разработке 17 месторождений с запасами около 65 миллиардов баррелей нефти. Президент США рассчитывает, что соглашение позволит в том числе добиться снижения цен на бензин в стране.
"Бурение скважин и добыча этой нефти займут очень много времени, изменения цен на топливо не произойдут ни в одночасье, ни даже в течение нескольких месяцев", - сказал Де Хаан РИА Новости.
По словам аналитика, наличие таких запасов еще не означает появления соответствующих объемов нефти на рынке: для их разработки потребуются миллиарды долларов инвестиций. Кроме того, даже рост добычи не гарантирует снижения стоимости топлива из-за ограниченных нефтеперерабатывающих мощностей.
"Даже при появлении дополнительных объемов нефти сейчас в мире недостаточно нефтеперерабатывающих мощностей, чтобы возможное снижение цен на нефть привело к снижению цен на топливо", - отметил эксперт.
После захвата американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро Вашингтон фактически установил контроль над нефтяной отраслью страны и начал добиваться привлечения иностранных компаний к разработке ее месторождений.
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нефть, венесуэла, вашингтон, николас мадуро
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, ВАШИНГТОН, Николас Мадуро
Эксперт оценил вероятность снижения цен на бензин в Венесуэле
Аналитик Де Хаан: масштабная нефтяная сделка США с Венесуэлой не снизит цены на топливо
ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Анонсированная президентом США Дональдом Трампом масштабная нефтяная сделка с Венесуэлой не приведет к снижению цен на топливо в стране в ближайшие месяцы, полагает руководитель направления нефтяного анализа GasBuddy Патрик Де Хаан.
Трамп на прошлой неделе объявил о масштабной нефтяной сделке с Венесуэлой, в рамках которой американская сторона получает доступ к разработке 17 месторождений с запасами около 65 миллиардов баррелей нефти. Президент США рассчитывает, что соглашение позволит в том числе добиться снижения цен на бензин в стране.
"Бурение скважин и добыча этой нефти займут очень много времени, изменения цен на топливо не произойдут ни в одночасье, ни даже в течение нескольких месяцев", - сказал Де Хаан РИА Новости.
По словам аналитика, наличие таких запасов еще не означает появления соответствующих объемов нефти на рынке: для их разработки потребуются миллиарды долларов инвестиций. Кроме того, даже рост добычи не гарантирует снижения стоимости топлива из-за ограниченных нефтеперерабатывающих мощностей.
"Даже при появлении дополнительных объемов нефти сейчас в мире недостаточно нефтеперерабатывающих мощностей, чтобы возможное снижение цен на нефть привело к снижению цен на топливо", - отметил эксперт.
После захвата американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро Вашингтон фактически установил контроль над нефтяной отраслью страны и начал добиваться привлечения иностранных компаний к разработке ее месторождений.