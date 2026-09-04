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Эксперт рассказал о последствиях транзита нефти через Сирию

Эксперт рассказал о последствиях транзита нефти через Сирию - 04.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о последствиях транзита нефти через Сирию

Транзит нефти через территорию Сирии не сможет заменить поставки через Ормузский пролив из-за чрезвычайно высокой стоимости проекта и себестоимости поставок,... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T19:32+0300

2026-09-04T19:32+0300

2026-09-04T19:32+0300

нефть

газ

сирия

ормузский пролив

сша

дональд трамп

скотт бессент

washington post

chevron

минфин сша

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АНТАКЬЯ (Турция), 4 сен - ПРАЙМ. Транзит нефти через территорию Сирии не сможет заменить поставки через Ормузский пролив из-за чрезвычайно высокой стоимости проекта и себестоимости поставок, отсутствия международных гарантий и готовых финансировать проект корпораций, заявил РИА Новости эксперт, бывший глава департамента закупок турецкой государственной нефтегазовой компании Botas Али Ариф Актюрк. "Разговоры о том, что поставки нефти по сухопутному трубопроводу смогут заменить Ормузский пролив, не учитывают технические реалии. Реконструкция и обслуживание разрушающегося трубопровода Киркук-Банияс обойдется, по предварительным подсчетам, в 15 миллиардов долларов - дороже, чем строительство нового с нуля... На строительство нового уйдет 4-5 лет, а это слишком долгий срок, не соотносящийся с тем, как быстро сменяют друг друга конфликты в регионе", - заявил Актюрк. По его мнению, конфликт в Ормузском проливе разрешится быстрее, чем за пять лет, иначе миру грозит масштабная экономическая катастрофа. Кроме того, в Сирии сейчас отсутствует безопасная для стратегических инвестиций атмосфера, что ведет за собой увеличение расходов на эксплуатацию и обеспечение безопасности трубопровода. "Для подобных трансграничных проектов требуются международные обязательства и гарантии страны, по территории которой проходит трубопровод - с учетом нынешней политической обстановки в Сирии нет правительства, обладающего властью и полномочиями, чтобы дать их. Помимо этого, нет ни одной международной финансовой организации, которая рискнет вливать миллиарды долларов, не имея уверенности в безопасности", - подчеркнул эксперт. По мнению Актюрка, поставки нефти через Сирию обойдутся как минимум вдвое дороже, чем по трубопроводу Киркук-Джейхан. Кроме того, проект в случае реализации будет конкурировать с тем же Киркук-Джейхан, а значит, Анкара ему не предоставит никакой поддержки. Президент США Дональд Трамп в четверг поддержал возможность использования сирийского маршрута в качестве альтернативы Ормузскому проливу. Он прокомментировал материал газеты Washington Post о том, что Сирия может стать новым транзитным коридором для нефти и товаров из Персидского залива в обход Ормузского пролива. Также поддерживаемый администрацией Трампа проект Chevron стоимостью 5,7 миллиарда долларов предусматривает строительство нефтепровода из иракской Басры в сирийский порт Банияс мощностью около 2 миллионов баррелей в сутки, который позволит поставлять нефть через Средиземное море. Глава минфина США Скотт Бессент накануне заявил, что через два года Ормузский пролив будет бесполезным участком воды. Американский лидер при этом утверждал, что после победы над Ираном объявит Ормуз территорией США.

сирия

ормузский пролив

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нефть, газ, сирия, ормузский пролив, сша, дональд трамп, скотт бессент, washington post, chevron, минфин сша