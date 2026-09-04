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"Т Плюс" сохраняет инвестпрограмму на 2026 год
"Т Плюс" сохраняет инвестпрограмму на 2026 год - 04.09.2026, ПРАЙМ
"Т Плюс" сохраняет инвестпрограмму на 2026 год
"Т Плюс" сохраняет запланированную на 2026 год инвестиционную программу в объеме более 48 миллиардов рублей, заявил журналистам гендиректор компании Павел... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:15+0300
2026-09-04T11:15+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Т Плюс" сохраняет запланированную на 2026 год инвестиционную программу в объеме более 48 миллиардов рублей, заявил журналистам гендиректор компании Павел Сниккарс в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).
"Наша инвестиционная программа не уменьшилась по сравнению с планом, утвержденным в прошлом году. Для нас базовая цифра в этом вопросе - больше 48 миллиардов рублей", - сказал он.
Как уточнил Сниккарс, из них около 31 миллиарда рублей направлены на обновление трубопроводов, техническое перевооружение и капитальные ремонты. Оставшиеся денежные средства инвестиционной программы идут на технические присоединения и инвестиционные проекты развития. Среди них строительство энергоблока парогазовой установки (ПГУ) на Пермской ТЭЦ-14, модернизация Самарской ТЭЦ и Ижевской ТЭЦ-2, а также строительство новой водогрейной котельной в Екатеринбурге.
Кроме того, на текущие ремонты компания запланировала 12-13 миллиардов рублей.
"Дополнительные проекты на 2027 год пока не планируются. Итоговая сумма инвестиций находится на рассмотрении – мы анализируем наши площадки с точки зрения возможности их модернизации, участия в КОММод (программе отбора проектов модернизации ТЭС - ред.)", - добавил он.
"Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 гигаватта, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/час.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Бизнес, РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Владивосток, Т Плюс, ВЭФ
"Т Плюс" сохраняет инвестпрограмму на 2026 год
Сниккарс: "Т Плюс" сохраняет инвестпрограмму в объеме более 48 миллиардов рублей
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Т Плюс" сохраняет запланированную на 2026 год инвестиционную программу в объеме более 48 миллиардов рублей, заявил журналистам гендиректор компании Павел Сниккарс в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).
"Наша инвестиционная программа не уменьшилась по сравнению с планом, утвержденным в прошлом году. Для нас базовая цифра в этом вопросе - больше 48 миллиардов рублей", - сказал он.
Как уточнил Сниккарс, из них около 31 миллиарда рублей направлены на обновление трубопроводов, техническое перевооружение и капитальные ремонты. Оставшиеся денежные средства инвестиционной программы идут на технические присоединения и инвестиционные проекты развития. Среди них строительство энергоблока парогазовой установки (ПГУ) на Пермской ТЭЦ-14, модернизация Самарской ТЭЦ и Ижевской ТЭЦ-2, а также строительство новой водогрейной котельной в Екатеринбурге.
Кроме того, на текущие ремонты компания запланировала 12-13 миллиардов рублей.
"Дополнительные проекты на 2027 год пока не планируются. Итоговая сумма инвестиций находится на рассмотрении – мы анализируем наши площадки с точки зрения возможности их модернизации, участия в КОММод (программе отбора проектов модернизации ТЭС - ред.)", - добавил он.
"Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 гигаватта, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/час.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.