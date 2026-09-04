https://1prime.ru/20260904/irak-873054622.html

Ирак пытается арендовать несколько танкеров для транспортировки нефти

Ирак пытается арендовать несколько танкеров для транспортировки нефти - 04.09.2026, ПРАЙМ

Ирак пытается арендовать несколько танкеров для транспортировки нефти

Ирак пытается арендовать несколько танкеров для транспортировки нефти через Ормузский пролив, передает агентство Блумберг со ссылкой на сообщение от... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T21:21+0300

2026-09-04T21:21+0300

2026-09-04T21:21+0300

нефть

ормузский пролив

ирак

багдад

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873054622.jpg?1788546080

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Ирак пытается арендовать несколько танкеров для транспортировки нефти через Ормузский пролив, передает агентство Блумберг со ссылкой на сообщение от представителя иракского правительства. "Ирак пытается арендовать несколько танкеров для прохода через Ормузский пролив на фоне наращивания усилий Багдада по выводу его сырой нефти на мировые рынки. Правительство уже начало процесс через государственную компанию Iraqi Oil Tankers. Этот шаг уже был одобрен кабмином страны", - говорится в публикации. При этом компании, с которыми ведутся переговоры об аренде, не называются. Агентство отмечает, что владельцев танкеров, готовых отправлять свои суда через Ормузский пролив, относительно мало. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

ормузский пролив

ирак

багдад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, ормузский пролив, ирак, багдад