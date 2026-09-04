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Ирак пытается арендовать несколько танкеров для транспортировки нефти
Ирак пытается арендовать несколько танкеров для транспортировки нефти - 04.09.2026, ПРАЙМ
Ирак пытается арендовать несколько танкеров для транспортировки нефти
Ирак пытается арендовать несколько танкеров для транспортировки нефти через Ормузский пролив, передает агентство Блумберг со ссылкой на сообщение от... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T21:21+0300
2026-09-04T21:21+0300
2026-09-04T21:21+0300
нефть
ормузский пролив
ирак
багдад
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Ирак пытается арендовать несколько танкеров для транспортировки нефти через Ормузский пролив, передает агентство Блумберг со ссылкой на сообщение от представителя иракского правительства.
"Ирак пытается арендовать несколько танкеров для прохода через Ормузский пролив на фоне наращивания усилий Багдада по выводу его сырой нефти на мировые рынки. Правительство уже начало процесс через государственную компанию Iraqi Oil Tankers. Этот шаг уже был одобрен кабмином страны", - говорится в публикации.
При этом компании, с которыми ведутся переговоры об аренде, не называются. Агентство отмечает, что владельцев танкеров, готовых отправлять свои суда через Ормузский пролив, относительно мало.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
ормузский пролив
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нефть, ормузский пролив, ирак, багдад
Нефть, Ормузский пролив, ИРАК, БАГДАД
Ирак пытается арендовать несколько танкеров для транспортировки нефти
Bloomberg: Ирак пытается арендовать несколько танкеров для перевозки нефти через Ормуз
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Ирак пытается арендовать несколько танкеров для транспортировки нефти через Ормузский пролив, передает агентство Блумберг со ссылкой на сообщение от представителя иракского правительства.
"Ирак пытается арендовать несколько танкеров для прохода через Ормузский пролив на фоне наращивания усилий Багдада по выводу его сырой нефти на мировые рынки. Правительство уже начало процесс через государственную компанию Iraqi Oil Tankers. Этот шаг уже был одобрен кабмином страны", - говорится в публикации.
При этом компании, с которыми ведутся переговоры об аренде, не называются. Агентство отмечает, что владельцев танкеров, готовых отправлять свои суда через Ормузский пролив, относительно мало.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.