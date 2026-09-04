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Ирак экспортировал в августе рекордный с начала конфликта объем нефти - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Ирак экспортировал в августе рекордный с начала конфликта объем нефти
Ирак экспортировал в августе рекордный с начала конфликта объем нефти - 04.09.2026, ПРАЙМ
Ирак экспортировал в августе рекордный с начала конфликта объем нефти
Ирак экспортировал в августе рекордный с начала конфликта между Ираном и США объем нефти почти в 70 миллионов баррелей, сообщил официальный представитель... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T22:45+0300
2026-09-04T22:45+0300
нефть
мировая экономика
ирак
иран
сша
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ДОХА, 4 сен - ПРАЙМ. Ирак экспортировал в августе рекордный с начала конфликта между Ираном и США объем нефти почти в 70 миллионов баррелей, сообщил официальный представитель министерства нефти Салим ар-Рикаби. С начала конфликта между Ираном и США (28 февраля) экспорт иракской нефти сократился более чем в пять раз, составив в марте около 18 миллионов баррелей. В июле показатель вырос до 37 миллионов баррелей. "Средний показатель экспорта сырой нефти в августе в Ираке составил более 2,2 миллиона баррелей в сутки, а общий объем экспорта нефти из Ирака в августе составил почти 70 миллионов баррелей", - сказал ар-Рикаби иракскому информационному агентству INA Он отметил, что это рекордный показатель с начала конфликта и кризиса в Ормузском проливе. При этом, по словам ар-Рикаби, уровень добычи сырой нефти в Ираке превысил три миллиона баррелей в сутки. Как указал представитель министерства, Ирак планирует экспортировать нефть по морю в обход Ормузского пролива.
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нефть, мировая экономика, ирак, иран, сша
Нефть, Мировая экономика, ИРАК, ИРАН, США
22:45 04.09.2026
 
Ирак экспортировал в августе рекордный с начала конфликта объем нефти

Ирак в августе экспортировал рекордный объем нефти почти в 70 млн баррелей

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ДОХА, 4 сен - ПРАЙМ. Ирак экспортировал в августе рекордный с начала конфликта между Ираном и США объем нефти почти в 70 миллионов баррелей, сообщил официальный представитель министерства нефти Салим ар-Рикаби.
С начала конфликта между Ираном и США (28 февраля) экспорт иракской нефти сократился более чем в пять раз, составив в марте около 18 миллионов баррелей. В июле показатель вырос до 37 миллионов баррелей.
"Средний показатель экспорта сырой нефти в августе в Ираке составил более 2,2 миллиона баррелей в сутки, а общий объем экспорта нефти из Ирака в августе составил почти 70 миллионов баррелей", - сказал ар-Рикаби иракскому информационному агентству INA
Он отметил, что это рекордный показатель с начала конфликта и кризиса в Ормузском проливе.
При этом, по словам ар-Рикаби, уровень добычи сырой нефти в Ираке превысил три миллиона баррелей в сутки. Как указал представитель министерства, Ирак планирует экспортировать нефть по морю в обход Ормузского пролива.
 
НефтьМировая экономикаИРАКИРАНСША
 
 
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