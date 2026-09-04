https://1prime.ru/20260904/ispanija-873044226.html
Испания предложила ЕС создать климатический фонд
Испания предложила ЕС создать климатический фонд - 04.09.2026, ПРАЙМ
Испания предложила ЕС создать климатический фонд
Испания предложила Евросоюзу создать специальный фонд для адаптации к изменениям климата и финансировать его, в том числе, за счет постоянного сбора с прибыли... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T15:30+0300
2026-09-04T15:30+0300
2026-09-04T15:34+0300
нефть
испания
мадрид
германия
ес
financial times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873044226.jpg?1788525258
МАДРИД, 4 сен - ПРАЙМ. Испания предложила Евросоюзу создать специальный фонд для адаптации к изменениям климата и финансировать его, в том числе, за счет постоянного сбора с прибыли нефтегазовых компаний, сообщает газета Financial Times. "Испания хочет, чтобы Евросоюз ввел налог на прибыль нефтегазовых компаний для финансирования мер по адаптации к изменению климата", - пишет издание с ссылкой на письмо министра экологического перехода Испании Сары Аагесен Муньос. По его данным, предложение направлено еврокомиссару по климату Вопке Хукстре, который этой осенью должен представить новую стратегию ЕС по адаптации к климатическим рискам. Помимо постоянного сбора с прибыли нефтегазовых компаний Мадрид предлагает финансировать фонд за счет дополнительных совместных заимствований Евросоюза. Отмечается, что Испания также настаивает на том, чтобы климатические риски учитывались при проектировании инфраструктуры, а новые объекты изначально строились с учетом последствий изменения климата. Кроме того, Мадрид поддерживает планы по расширению общеевропейского парка противопожарных самолетов и других резервов для реагирования на экстремальные погодные явления. Предложение Испании последовало за отдельным обращением министров финансов Германии, Австрии, Италии, Португалии, Польши и Испании с призывом ввести общеевропейский налог на сверхприбыли нефтегазовых компаний. Этот вопрос планируется обсудить на неформальной встрече министров финансов ЕС 18-19 сентября в Дублине. Этим летом Испания столкнулась с рекордной жарой, масштабными лесными пожарами и последствиями засухи. По данным системы мониторинга ежедневной смертности MoMo, с воздействием высоких температур в стране было связано более 5 тысяч смертей, а в ряде регионов из-за пожаров и нехватки воды вводились эвакуации и ограничения.
испания
мадрид
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, испания, мадрид, германия, ес, financial times
Нефть, ИСПАНИЯ, Мадрид, ГЕРМАНИЯ, ЕС, Financial Times
Испания предложила ЕС создать климатический фонд
FT: Испания предложила ЕС создать климатический фонд за счет нефтегазовых компаний
МАДРИД, 4 сен - ПРАЙМ. Испания предложила Евросоюзу создать специальный фонд для адаптации к изменениям климата и финансировать его, в том числе, за счет постоянного сбора с прибыли нефтегазовых компаний, сообщает газета Financial Times.
"Испания хочет, чтобы Евросоюз ввел налог на прибыль нефтегазовых компаний для финансирования мер по адаптации к изменению климата", - пишет издание с ссылкой на письмо министра экологического перехода Испании Сары Аагесен Муньос.
По его данным, предложение направлено еврокомиссару по климату Вопке Хукстре, который этой осенью должен представить новую стратегию ЕС по адаптации к климатическим рискам.
Помимо постоянного сбора с прибыли нефтегазовых компаний Мадрид предлагает финансировать фонд за счет дополнительных совместных заимствований Евросоюза.
Отмечается, что Испания также настаивает на том, чтобы климатические риски учитывались при проектировании инфраструктуры, а новые объекты изначально строились с учетом последствий изменения климата. Кроме того, Мадрид поддерживает планы по расширению общеевропейского парка противопожарных самолетов и других резервов для реагирования на экстремальные погодные явления.
Предложение Испании последовало за отдельным обращением министров финансов Германии, Австрии, Италии, Португалии, Польши и Испании с призывом ввести общеевропейский налог на сверхприбыли нефтегазовых компаний. Этот вопрос планируется обсудить на неформальной встрече министров финансов ЕС 18-19 сентября в Дублине.
Этим летом Испания столкнулась с рекордной жарой, масштабными лесными пожарами и последствиями засухи. По данным системы мониторинга ежедневной смертности MoMo, с воздействием высоких температур в стране было связано более 5 тысяч смертей, а в ряде регионов из-за пожаров и нехватки воды вводились эвакуации и ограничения.