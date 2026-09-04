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"Газпром" нарастил поставки газа в Казахстан, Киргизию и Узбекистан - 04.09.2026, ПРАЙМ
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"Газпром" нарастил поставки газа в Казахстан, Киргизию и Узбекистан
"Газпром" нарастил поставки газа в Казахстан, Киргизию и Узбекистан - 04.09.2026, ПРАЙМ
"Газпром" нарастил поставки газа в Казахстан, Киргизию и Узбекистан
"Газпром" в этом году уже нарастил поставки газа в Казахстан, Киргизию и Узбекистан суммарно почти на 70%, заявил глава компании Алексей Миллер. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T12:55+0300
2026-09-04T13:32+0300
газ
казахстан
киргизия
узбекистан
алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в этом году уже нарастил поставки газа в Казахстан, Киргизию и Узбекистан суммарно почти на 70%, заявил глава компании Алексей Миллер. "Хорошие результаты у нас в этом году и в Центральной Азии. Мы нарастили наши поставки в Казахстан, в Киргизию, в Узбекистан суммарно почти на 70%", - приводятся его слова в стенограмме по итогам совещания в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности.Зарубежные партнеры, которые работают с российским газом, в том числе белорусские, чувствуют себя уверенно перед началом зимы, сообщил глава компании Алексей Миллер на совещании в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности."Наши российские потребители, и я хочу отметить наших белорусских друзей, могут предстоящей зимой себя чувствовать абсолютно уверенно. Им не страшны никакие морозы. Ну а наши зарубежные партнеры тоже чувствуют себя уверенно – но те зарубежные партнеры, которые работают с российским газом", - приведены слова Миллера в сообщении "Газпрома" на платформе "Макс".На фоне сокращения европейского рынка "Газпром" активно перенаправляет экспортные потоки на Восток. Поставки по газопроводу "Сила Сибири" в этом году продолжают обновлять суточные рекорды , а совокупный трубопроводный экспорт в Китай в 2026 году должен достичь около 50 миллиардов куб. м. Параллельно компания готовит к запуску "дальневосточный маршрут" мощностью до 12 млрд куб. м в год и продолжает переговоры по новому магистральному проекту "Сила Байкала" (ранее "Сила Сибири-2") . При этом "Турецкий поток" остается единственным каналом трубопроводного газа в Европу, его загрузка в августе достигла 92%
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газ, казахстан, киргизия, узбекистан, алексей миллер, газпром
Газ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, УЗБЕКИСТАН, Алексей Миллер, Газпром
12:55 04.09.2026 (обновлено: 13:32 04.09.2026)
 
"Газпром" нарастил поставки газа в Казахстан, Киргизию и Узбекистан

Миллер: "Газпром" нарастил поставки газа в Казахстан, Киргизию и Узбекистан почти на 70%

© РИА Новости . Артем Житенев | Перейти в медиабанкПредседатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер
Председатель правления ОАО Газпром Алексей Миллер - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Артем Житенев
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в этом году уже нарастил поставки газа в Казахстан, Киргизию и Узбекистан суммарно почти на 70%, заявил глава компании Алексей Миллер.
"Хорошие результаты у нас в этом году и в Центральной Азии. Мы нарастили наши поставки в Казахстан, в Киргизию, в Узбекистан суммарно почти на 70%", - приводятся его слова в стенограмме по итогам совещания в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности.
Зарубежные партнеры, которые работают с российским газом, в том числе белорусские, чувствуют себя уверенно перед началом зимы, сообщил глава компании Алексей Миллер на совещании в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности.
"Наши российские потребители, и я хочу отметить наших белорусских друзей, могут предстоящей зимой себя чувствовать абсолютно уверенно. Им не страшны никакие морозы. Ну а наши зарубежные партнеры тоже чувствуют себя уверенно – но те зарубежные партнеры, которые работают с российским газом", - приведены слова Миллера в сообщении "Газпрома" на платформе "Макс".
На фоне сокращения европейского рынка "Газпром" активно перенаправляет экспортные потоки на Восток. Поставки по газопроводу "Сила Сибири" в этом году продолжают обновлять суточные рекорды , а совокупный трубопроводный экспорт в Китай в 2026 году должен достичь около 50 миллиардов куб. м.
Параллельно компания готовит к запуску "дальневосточный маршрут" мощностью до 12 млрд куб. м в год и продолжает переговоры по новому магистральному проекту "Сила Байкала" (ранее "Сила Сибири-2") . При этом "Турецкий поток" остается единственным каналом трубопроводного газа в Европу, его загрузка в августе достигла 92%
 
ГазКАЗАХСТАНКИРГИЗИЯУЗБЕКИСТАНАлексей МиллерГазпром
 
 
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