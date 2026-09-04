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Мьянма планирует построить НПЗ для переработки российской нефти

Мьянма планирует построить НПЗ для переработки российской нефти - 04.09.2026, ПРАЙМ

Мьянма планирует построить НПЗ для переработки российской нефти

Мьянма планирует построить в специальной экономической зоне Давэй нефтеперерабатывающий завод, который будет работать на российской сырой нефти, сказал РИА... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T13:47+0300

2026-09-04T13:47+0300

2026-09-04T13:53+0300

нефть

мьянма

владивосток

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Мьянма планирует построить в специальной экономической зоне Давэй нефтеперерабатывающий завод, который будет работать на российской сырой нефти, сказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума министр электричества и энергетики Мьянмы У Ко Ко Луин. "Одним из проектов, способных принести значительную экономическую выгоду России и Мьянме, является специальная экономическая зона Давэй. В соответствии с договоренностями руководства двух стран в специальной экономической зоне Давэй планируется строительство нефтеперерабатывающего завода и электростанции", - сказал министр. По его словам, для работы нефтеперерабатывающего завода планируется импортировать российскую сырую нефть и создать необходимые перерабатывающие мощности. У Ко Ко Луин добавил, что Мьянма и Россия уже ведут технологическое сотрудничество в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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нефть, мьянма, владивосток, вэф