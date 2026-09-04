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Оборудование для золотодобывающего предприятия впервые отправили в Монголию - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Оборудование для золотодобывающего предприятия впервые отправили в Монголию
Оборудование для золотодобывающего предприятия впервые отправили в Монголию - 04.09.2026, ПРАЙМ
Оборудование для золотодобывающего предприятия впервые отправили в Монголию
Горно-обогатительное оборудование для золотодобывающего предприятия впервые отправилось из Иркутской области на экспорт в Монголию, сообщает пресс-служба... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T08:01+0300
2026-09-04T08:01+0300
промышленность
монголия
иркутская область
приангарье
фонд развития промышленности
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ИРКУТСК, 4 сен - ПРАЙМ. Горно-обогатительное оборудование для золотодобывающего предприятия впервые отправилось из Иркутской области на экспорт в Монголию, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. "Завод группы компаний "Сервис ТехноПром" первым в Иркутской области поставил партию высокопроизводительных центробежных концентраторов на золотодобывающее предприятие в Монголию. Заказчиком стал один из крупнейших недропользователей соседнего государства", - говорится в сообщении. Отмечается, что комплекс обогатительного оборудования, приспособленный для россыпных месторождений и подходящий для использования в климатических условиях севера Монголии, успешно прошел этап пуско-наладки и к настоящему моменту вошел в режим опытной эксплуатации. Следующий этап – поставка гидроциклонной установки для обезвоживания линии. Заметного роста в производственных мощностях за последние годы предприятиям группы удалось добиться, в том числе, благодаря комплексной государственной поддержке, указали в компании. Так, предприятие неоднократно пользовалось льготными займами Фонда развития промышленности - как регионального, так и федерального. Также компания вошла в число участников федерального проекта "Производительность труда", который является частью нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Кроме того, летом 2026 года "Сервис Технопром" первым в Иркутской области присоединился к федеральной программе "доращивания", реализуемой Центром поддержки инжиниринга и инноваций. За три года "Сервис Технопром" произвел и установил более 50 аппаратов от Колымы до Урала. В планах компании - расширять выход на зарубежные рынки, как с центробежными концентраторами и с установками интенсивного цианирования, так и с комплексными решениями. Монголия – один из первых шагов в этом направлении, указали в компании.
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40
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40
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промышленность, монголия, иркутская область, приангарье, фонд развития промышленности
Промышленность, МОНГОЛИЯ, Иркутская область, ПРИАНГАРЬЕ, Фонд развития промышленности
08:01 04.09.2026
 
Оборудование для золотодобывающего предприятия впервые отправили в Монголию

Горно-обогатительное оборудование для золотодобывающего предприятия отправили в Монголию

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ИРКУТСК, 4 сен - ПРАЙМ. Горно-обогатительное оборудование для золотодобывающего предприятия впервые отправилось из Иркутской области на экспорт в Монголию, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
"Завод группы компаний "Сервис ТехноПром" первым в Иркутской области поставил партию высокопроизводительных центробежных концентраторов на золотодобывающее предприятие в Монголию. Заказчиком стал один из крупнейших недропользователей соседнего государства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что комплекс обогатительного оборудования, приспособленный для россыпных месторождений и подходящий для использования в климатических условиях севера Монголии, успешно прошел этап пуско-наладки и к настоящему моменту вошел в режим опытной эксплуатации. Следующий этап – поставка гидроциклонной установки для обезвоживания линии.
Заметного роста в производственных мощностях за последние годы предприятиям группы удалось добиться, в том числе, благодаря комплексной государственной поддержке, указали в компании. Так, предприятие неоднократно пользовалось льготными займами Фонда развития промышленности - как регионального, так и федерального.
Также компания вошла в число участников федерального проекта "Производительность труда", который является частью нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Кроме того, летом 2026 года "Сервис Технопром" первым в Иркутской области присоединился к федеральной программе "доращивания", реализуемой Центром поддержки инжиниринга и инноваций.
За три года "Сервис Технопром" произвел и установил более 50 аппаратов от Колымы до Урала. В планах компании - расширять выход на зарубежные рынки, как с центробежными концентраторами и с установками интенсивного цианирования, так и с комплексными решениями. Монголия – один из первых шагов в этом направлении, указали в компании.
 
ПромышленностьМОНГОЛИЯИркутская областьПРИАНГАРЬЕФонд развития промышленности
 
 
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