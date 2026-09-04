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Вложения частных инвесторов в акции на Мосбирже выросли в 3,6 раза

Вложения частных инвесторов в акции на Мосбирже выросли в 3,6 раза - 04.09.2026, ПРАЙМ

Вложения частных инвесторов в акции на Мосбирже выросли в 3,6 раза

Вложения частных инвесторов в акции на Московской бирже в августе составили 30,5 миллиарда рублей, что в 3,6 раза больше, чем в августе прошлого года, говорится | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T12:45+0300

2026-09-04T12:45+0300

2026-09-04T12:45+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Вложения частных инвесторов в акции на Московской бирже в августе составили 30,5 миллиарда рублей, что в 3,6 раза больше, чем в августе прошлого года, говорится в сообщении торговой площадки. "Инвестиции физических лиц в ценные бумаги на фондовом рынке Московской биржи в августе 2026 года составили 212,5 миллиарда рублей. Вложения частных инвесторов в акции в августе составили 30,5 миллиарда рублей, что в 3,6 раза больше, чем в августе 2025 года. Приток средств в облигации составил 151,6 миллиарда рублей, в паевые инвестиционные фонды – 30,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам августа составило 42,5 миллиона (+278,1 тысячи за август), ими открыто более 81,4 миллиона счетов. В августе сделки на Московской бирже заключали более 3 миллионов человек, из них более 349,7 тысячи – квалифицированные инвесторы. Доля физлиц в объеме торгов акциями в августе составила 64,2%, в объеме торгов облигациями – 15,2%, на срочном рынке – 48,9%. В августе в народный портфель частного инвестора Московской биржи (средний портфель из топ-10 акций российских компаний, биржевых фондов) вошли обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31,7% и 7,2% соответственно), акции "Лукойла" (13,3%), "Газпрома" (11,6%), ВТБ (7,2%), "Т-Технологий" (7,1%), "Яндекса" (6%), "Норникеля" (5,4%), "Новатэка" (5,3%), "Роснефти" (5,2%). Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам августа составило 6,4 миллиона (+57,7 тысячи). Торговый оборот по счетам ИИС в августе составил 292,3 миллиарда рублей. В структуре оборота 52% – сделки с акциями, 25% – с облигациями и 23% – с паями инвестиционных фондов.

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рынок, акции, финансы, сбербанк, лукойл, газпром