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Цена на нефть опустилась ниже 95 долларов
Цена на нефть опустилась ниже 95 долларов - 04.09.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть опустилась ниже 95 долларов
Мировые цены на нефть в пятницу вечером не показывают единой динамики, неделю готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T20:30+0300
2026-09-04T20:30+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером не показывают единой динамики, неделю готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.07 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,37% относительно предыдущего закрытия - до 95,87 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - опускалась на 0,36%, до 90,98 доллара за баррель. С понедельника Brent подорожал на 8,7%, WTI - на 9%. Аналитики следят за ситуацией на Ближнем Востоке. В ночь на среду США начали наносить новую серию массированных ударов по объектам в Иране. Иран в ответ запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам в ряде стран Ближнего Востока. Аналитики в то же время отмечают, что новая эскалация конфликта США и Ирана в существенной мере не повлияла на ситуацию с предложением на рынке нефти. "Пока что нет никаких признаков того, что эскалация конфликта на этой неделе существенно повлияла на экспорт с Ближнего Востока и привела к сокращению предложения на нефтяном рынке. Нынешний рост цен на нефть, по всей видимости, в основном обусловлен настроениями и страхами", - цитирует агентство Рейтер главу отдела экономики и исследований нового поколения в Julius Baer Норберта Ракера (Norbert Rucker). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 4 сентября их число выросло на 2 - до 449 установок.
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нефть, рынок, ближний восток, сша, иран, julius baer
Нефть, Рынок, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, Julius Baer
Цена на нефть опустилась ниже 95 долларов
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером не показывают единой динамики, неделю готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.07 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,37% относительно предыдущего закрытия - до 95,87 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - опускалась на 0,36%, до 90,98 доллара за баррель.
С понедельника Brent подорожал на 8,7%, WTI - на 9%. Аналитики следят за ситуацией на Ближнем Востоке. В ночь на среду США начали наносить новую серию массированных ударов по объектам в Иране. Иран в ответ запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам в ряде стран Ближнего Востока.
Аналитики в то же время отмечают, что новая эскалация конфликта США и Ирана в существенной мере не повлияла на ситуацию с предложением на рынке нефти.
"Пока что нет никаких признаков того, что эскалация конфликта на этой неделе существенно повлияла на экспорт с Ближнего Востока и привела к сокращению предложения на нефтяном рынке. Нынешний рост цен на нефть, по всей видимости, в основном обусловлен настроениями и страхами", - цитирует агентство Рейтер главу отдела экономики и исследований нового поколения в Julius Baer Норберта Ракера (Norbert Rucker).
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 4 сентября их число выросло на 2 - до 449 установок.