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Цена на нефть опустилась ниже 95 долларов - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Цена на нефть опустилась ниже 95 долларов
Цена на нефть опустилась ниже 95 долларов - 04.09.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть опустилась ниже 95 долларов
Мировые цены на нефть в пятницу вечером не показывают единой динамики, неделю готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T20:30+0300
2026-09-04T20:54+0300
нефть
рынок
ближний восток
сша
иран
julius baer
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером не показывают единой динамики, неделю готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.07 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,37% относительно предыдущего закрытия - до 95,87 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - опускалась на 0,36%, до 90,98 доллара за баррель. С понедельника Brent подорожал на 8,7%, WTI - на 9%. Аналитики следят за ситуацией на Ближнем Востоке. В ночь на среду США начали наносить новую серию массированных ударов по объектам в Иране. Иран в ответ запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам в ряде стран Ближнего Востока. Аналитики в то же время отмечают, что новая эскалация конфликта США и Ирана в существенной мере не повлияла на ситуацию с предложением на рынке нефти. "Пока что нет никаких признаков того, что эскалация конфликта на этой неделе существенно повлияла на экспорт с Ближнего Востока и привела к сокращению предложения на нефтяном рынке. Нынешний рост цен на нефть, по всей видимости, в основном обусловлен настроениями и страхами", - цитирует агентство Рейтер главу отдела экономики и исследований нового поколения в Julius Baer Норберта Ракера (Norbert Rucker). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 4 сентября их число выросло на 2 - до 449 установок.
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нефть, рынок, ближний восток, сша, иран, julius baer
Нефть, Рынок, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, Julius Baer
20:30 04.09.2026 (обновлено: 20:54 04.09.2026)
 
Цена на нефть опустилась ниже 95 долларов

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером не показывают единой динамики, неделю готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.07 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,37% относительно предыдущего закрытия - до 95,87 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - опускалась на 0,36%, до 90,98 доллара за баррель.
С понедельника Brent подорожал на 8,7%, WTI - на 9%. Аналитики следят за ситуацией на Ближнем Востоке. В ночь на среду США начали наносить новую серию массированных ударов по объектам в Иране. Иран в ответ запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам в ряде стран Ближнего Востока.
Аналитики в то же время отмечают, что новая эскалация конфликта США и Ирана в существенной мере не повлияла на ситуацию с предложением на рынке нефти.
"Пока что нет никаких признаков того, что эскалация конфликта на этой неделе существенно повлияла на экспорт с Ближнего Востока и привела к сокращению предложения на нефтяном рынке. Нынешний рост цен на нефть, по всей видимости, в основном обусловлен настроениями и страхами", - цитирует агентство Рейтер главу отдела экономики и исследований нового поколения в Julius Baer Норберта Ракера (Norbert Rucker).
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 4 сентября их число выросло на 2 - до 449 установок.
 
НефтьРынокБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАИРАНJulius Baer
 
 
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