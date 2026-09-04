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Россия направляет 94% своего нефтяного экспорта в дружественные страны
Россия направляет 94% своего нефтяного экспорта в дружественные страны - 04.09.2026, ПРАЙМ
Россия направляет 94% своего нефтяного экспорта в дружественные страны
Россия на сегодняшний день направляет 94% своего нефтяного экспорта в дружественные страны, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T09:51+0300
2026-09-04T09:51+0300
2026-09-04T09:51+0300
нефть
владивосток
александр новак
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия на сегодняшний день направляет 94% своего нефтяного экспорта в дружественные страны, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "В целом сегодня 94% российского нефтяного экспорта направляется в дружественные страны", - сказал он на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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нефть, владивосток, александр новак, вэф
Нефть, Владивосток, Александр Новак, ВЭФ
Россия направляет 94% своего нефтяного экспорта в дружественные страны
Новак: Россия направляет 94% своего нефтяного экспорта в дружественные страны