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Россия за семь месяцев увеличила экспорт нефти в Китай на 25%
Россия за семь месяцев увеличила экспорт нефти в Китай на 25% - 04.09.2026, ПРАЙМ
Россия за семь месяцев увеличила экспорт нефти в Китай на 25%
Россия за семь месяцев 2026 года увеличила экспорт нефти в Китай на 25%, удерживая первое место среди поставщиков в КНР, сообщил вице-премьер РФ Александр... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T10:09+0300
2026-09-04T10:09+0300
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нефть
россия
китай
владивосток
александр новак
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия за семь месяцев 2026 года увеличила экспорт нефти в Китай на 25%, удерживая первое место среди поставщиков в КНР, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Россия удерживает первое место среди поставщиков в КНР, за семь месяцев текущего года экспорт вырос на 25%", - сказал Новак в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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нефть, россия, китай, владивосток, александр новак, вэф
Нефть, РОССИЯ, КИТАЙ, Владивосток, Александр Новак, ВЭФ
Россия за семь месяцев увеличила экспорт нефти в Китай на 25%
Новак: Россия за семь месяцев увеличила экспорт нефти в Китай на 25%