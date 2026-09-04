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Россия за семь месяцев увеличила экспорт нефти в Китай на 25%

Россия за семь месяцев увеличила экспорт нефти в Китай на 25% - 04.09.2026, ПРАЙМ

Россия за семь месяцев увеличила экспорт нефти в Китай на 25%

Россия за семь месяцев 2026 года увеличила экспорт нефти в Китай на 25%, удерживая первое место среди поставщиков в КНР, сообщил вице-премьер РФ Александр... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T10:09+0300

2026-09-04T10:09+0300

2026-09-04T10:09+0300

нефть

россия

китай

владивосток

александр новак

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия за семь месяцев 2026 года увеличила экспорт нефти в Китай на 25%, удерживая первое место среди поставщиков в КНР, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Россия удерживает первое место среди поставщиков в КНР, за семь месяцев текущего года экспорт вырос на 25%", - сказал Новак в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

китай

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нефть, россия, китай, владивосток, александр новак, вэф