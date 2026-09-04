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ТЭК полностью выполняет обязательства, стабилизируя мировой рынок - 04.09.2026, ПРАЙМ
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ТЭК полностью выполняет обязательства, стабилизируя мировой рынок
ТЭК полностью выполняет обязательства, стабилизируя мировой рынок - 04.09.2026, ПРАЙМ
ТЭК полностью выполняет обязательства, стабилизируя мировой рынок
Даже в условиях внешнего давления топливно-энергетический комплекс России полностью выполняет обязательства, стабилизируя мировой рынок энергоресурсов, заявил... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T10:10+0300
2026-09-04T10:10+0300
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россия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Даже в условиях внешнего давления топливно-энергетический комплекс России полностью выполняет обязательства, стабилизируя мировой рынок энергоресурсов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Главное, что Россия предлагает рынку вместе с ресурсами, - надежность. Даже в условиях внешнего давления российский ТЭК в полном объеме выполняет обязательства, играя стабилизирующую роль на мировом рынке энергоресурсов", - сказал он в ходе выступления на VIII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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нефть, россия, владивосток, александр новак, вэф
Нефть, РОССИЯ, Владивосток, Александр Новак, ВЭФ
10:10 04.09.2026
 
ТЭК полностью выполняет обязательства, стабилизируя мировой рынок

Новак: ТЭК выполняет обязательства по стабилизации мирового рынка энергоресурсов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМинистр энергетики Российской Федерации Александр Новак на IV Восточном экономическом форуме
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на IV Восточном экономическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Даже в условиях внешнего давления топливно-энергетический комплекс России полностью выполняет обязательства, стабилизируя мировой рынок энергоресурсов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Главное, что Россия предлагает рынку вместе с ресурсами, - надежность. Даже в условиях внешнего давления российский ТЭК в полном объеме выполняет обязательства, играя стабилизирующую роль на мировом рынке энергоресурсов", - сказал он в ходе выступления на VIII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
НефтьРОССИЯВладивостокАлександр НовакВЭФ
 
 
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