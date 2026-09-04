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ТЭК полностью выполняет обязательства, стабилизируя мировой рынок

ТЭК полностью выполняет обязательства, стабилизируя мировой рынок - 04.09.2026, ПРАЙМ

ТЭК полностью выполняет обязательства, стабилизируя мировой рынок

Даже в условиях внешнего давления топливно-энергетический комплекс России полностью выполняет обязательства, стабилизируя мировой рынок энергоресурсов, заявил... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T10:10+0300

2026-09-04T10:10+0300

2026-09-04T10:10+0300

нефть

россия

владивосток

александр новак

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Даже в условиях внешнего давления топливно-энергетический комплекс России полностью выполняет обязательства, стабилизируя мировой рынок энергоресурсов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Главное, что Россия предлагает рынку вместе с ресурсами, - надежность. Даже в условиях внешнего давления российский ТЭК в полном объеме выполняет обязательства, играя стабилизирующую роль на мировом рынке энергоресурсов", - сказал он в ходе выступления на VIII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

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нефть, россия, владивосток, александр новак, вэф