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ТЭК полностью выполняет обязательства, стабилизируя мировой рынок
ТЭК полностью выполняет обязательства, стабилизируя мировой рынок - 04.09.2026, ПРАЙМ
ТЭК полностью выполняет обязательства, стабилизируя мировой рынок
Даже в условиях внешнего давления топливно-энергетический комплекс России полностью выполняет обязательства, стабилизируя мировой рынок энергоресурсов, заявил... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T10:10+0300
2026-09-04T10:10+0300
2026-09-04T10:10+0300
нефть
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Даже в условиях внешнего давления топливно-энергетический комплекс России полностью выполняет обязательства, стабилизируя мировой рынок энергоресурсов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Главное, что Россия предлагает рынку вместе с ресурсами, - надежность. Даже в условиях внешнего давления российский ТЭК в полном объеме выполняет обязательства, играя стабилизирующую роль на мировом рынке энергоресурсов", - сказал он в ходе выступления на VIII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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нефть, россия, владивосток, александр новак, вэф
Нефть, РОССИЯ, Владивосток, Александр Новак, ВЭФ
ТЭК полностью выполняет обязательства, стабилизируя мировой рынок
Новак: ТЭК выполняет обязательства по стабилизации мирового рынка энергоресурсов