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В пику Китаю: Венесуэла станет "нефтяным тараном" Америки

В пику Китаю: Венесуэла станет "нефтяным тараном" Америки - 04.09.2026, ПРАЙМ

В пику Китаю: Венесуэла станет "нефтяным тараном" Америки

Потенциальный выход Венесуэлы из ОПЕК, активно обсуждаемый в последние дни, является событием, символическое и институциональное значение которого неизмеримо... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T07:07+0300

2026-09-04T07:07+0300

2026-09-04T07:07+0300

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венесуэла

нефть

китай

опек

мировая экономика

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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ, Сергей Тягай. Потенциальный выход Венесуэлы из ОПЕК, активно обсуждаемый в последние дни, является событием, символическое и институциональное значение которого неизмеримо выше сиюминутного воздействия на нефтяной рынок. Информация о том, что Каракас рассматривает возможность выхода из организации, членом-основателем которой он являлся на протяжении более 65 лет, стала очередным свидетельством тектонических сдвигов в глобальной энергетической архитектуре.⛽ Краткосрочный эффект и незначительное влияние на предложениеС практической точки зрения, немедленный выход Венесуэлы из ОПЕК не приведет к сколько-нибудь заметному росту мирового предложения нефти, уверены эксперты. Страна в настоящее время добывает, по различным оценкам, около 1,1–1,2 миллиона баррелей в сутки, что составляет лишь треть от показателей конца 1990-х годов и значительно уступает ее номинальным мощностям.Как отмечает старший аналитик по нефтегазовому сектору Инвестбанка "Синара" Алексей Кокин, Венесуэла, подобно Ирану, уже давно фактически не связана системой квот ОПЕК из-за санкционных ограничений и глубокой деградации собственной нефтяной отрасли."Каракасу нет особого смысла покидать организацию исключительно ради увеличения квоты, — подчеркивает эксперт. — Страна физически не способна быстро вернуться к прежним объемам добычи".По его словам, потенциальное увеличение производства до 2–2,5 миллиона баррелей в сутки возможно лишь в среднесрочной перспективе на горизонте трех-пяти лет и потребует масштабных инвестиций, прежде всего в восстановление изношенной инфраструктуры.И здесь контраст с ОАЭ, чей выход из ОПЕК был мотивирован желанием использовать уже созданные и оплаченные мощности, в данном случае очевиден. Венесуэла располагает главным образом колоссальными потенциальными ресурсами (доказанные запасы оцениваются более чем в 300 миллиарда баррелей), а не готовыми к немедленной эксплуатации мощностями.💼 Главный мотив — будущие инвестиции, а не текущие квотыКлюч к пониманию происходящего лежит не в настоящем, а в будущем Венесуэлы. Именно возможное восстановление добычи с привлечением американского капитала является главным мотивом для пересмотра членства в картеле. Если американские компании действительно вложат значительные средства в венесуэльскую нефтяную промышленность, Каракас, вероятно, захочет заранее избавиться от любых обязательств по ограничению производства, которые могут помешать наращиванию экспорта.Между странами уже ведутся переговоры о масштабной сделке, которая может предусматривать долгосрочную аренду или приобретение американскими компаниями крупной доли в венесуэльских месторождениях, общие запасы которых оцениваются в 65 миллиардов баррелей.Старший аналитик УК "Первая" Анна Бутенко также считает перспективы американских инвестиций центральным фактором. "Основной вопрос в том, решатся ли американские компании существенно нарастить инвестиции в Венесуэлу, чтобы восстановить инфраструктуру и вернуть добычу к прежним уровням. Но даже если это и произойдет, то займет не один и не два года",- поясняет аналитик.🇺🇸 Американский фактор и новая геополитическая реальностьВозможный выход Каракаса органично вписывается в новую политическую конфигурацию, сложившуюся вокруг Венесуэлы. После радикальной смены политического курса и задержания бывшего президента Николаса Мадуро, Вашингтон получил беспрецедентные рычаги влияния на венесуэльскую нефтяную отрасль.По словам портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал" Дмитрия Скрябина, "выход из ОПЕК развязал бы руки для наращивания добычи без оглядки на квоты, что логично встраивается в новую геополитическую конфигурацию".При этом для Вашингтона Венесуэла представляет интерес не только как источник дополнительных объемов, но и как поставщик тяжелой нефти, близкой по характеристикам к канадскому сырью."Главный источник нефти для США – Канада, с которой сейчас идет торговая война, но у которой пока нет другого рынка сбыта. Возможно, на действительно длинном горизонте США могут заменить часть канадской нефти венесуэльской, тем более что у двух стран есть сходство – преобладание в ресурсах очень тяжелых, вязких нефтей, которые нужно разбавлять перед транспортировкой", - говорит Кокин из "Синары".Таким образом, выход из ОПЕК может рассматриваться как часть более масштабной договоренности о допуске американского капитала и установлении контроля над сырьевыми потоками западного полушария.В свою очередь, по мнению директора по маркетингу УК "Гамма Групп" Андрея Сурикова, вся цепочка событий вокруг Венесуэлы - смена власти в Каракасе, изоляция прежнего руководства и разговоры о выходе из ОПЕК - выглядит как удар по позициям Китая."Для Пекина такой сценарий означает потерю миллиардных вложений и стратегического плацдарма в Латинской Америке, а также доступа к сравнительно дешевому сырью", - говорит он.⚠️ Системный удар по авторитету картеляХотя непосредственное влияние на баланс рынка может быть ограниченным, политическое и институциональное значение выхода Венесуэлы для ОПЕК трудно переоценить. Эта страна стояла у истоков создания организации в 1960 году, а ее министр нефти Хуан Пабло Перес Альфонсо сыграл одну из ключевых ролей в формировании картеля. Потеря одного из "отцов-основателей" является мощнейшим психологическим и репутационным ударом по альянсу.Как отмечает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов, сегодня Венесуэла участвует в ОПЕК+ формально и освобождена от действующих ограничений по добыче."Поэтому для нефтяного рынка важен не столько сам выход Венесуэлы из ОПЕК, сколько его потенциальное значение для будущего картеля. Если страна действительно покинет организацию, это будет означать, что Каракас окончательно дистанцируется от системы коллективного управления добычей именно в тот момент, когда получает возможность существенно увеличить производство", - говорит он.Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов также поясняет, что Венесуэла не входит в систему квот наравне с Ираном и Ливией, что было сделано специально из-за трудной ситуации в их нефтяной промышленности. "Поэтому выход Венесуэлы не приведет к изменениям с точки зрения добычи, но это очень важный психологический удар для альянса", - считает эксперт."У ОПЕК нет штрафов за превышение квоты, арбитража и способа принудить участника к исполнению обязательств. Договоренности держатся на взаимном ожидании: страна сокращает добычу пока уверена, что тоже делают остальные,– говорит доцент кафедры финансов и кредита Университета управления "ТИСБИ" Ольга Дорошина. - Но весной эта формула работать перестала. Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе в апреле и оформили его к 1 мая, хотя устав организации отводит на процедуру срок до начала следующего календарного года. Претензий никто не предъявил, и остальные участники получили представление о том, на каких условиях можно уйти".Таким образом проблема ОПЕК заключается не просто в уменьшении числа членов, а в стремительном снижении дисциплины и росте внутренних противоречий. Как отмечает Bloomberg, потеря двух стран приводит к снижению производственных мощностей ОПЕК более чем на 5 миллионов баррелей в день, что эквивалентно примерно 17% от объема, находившегося у основных членов альянса в начале года. Это усиливает конкуренцию между бывшими союзниками за долю рынка и может привести к повторению ценовой войны, подобной той, что разразилась в 2020 году.📉 Риски для будущего и сценарии для рынкаСнижение влияния ОПЕК означает, что рынок нефти лишается одного из ключевых механизмов стабилизации. В условиях, когда главный инструмент картеля — возможность свободного маневрирования поставками — парализован геополитическими конфликтами и разрушением инфраструктуры, любая неопределенность будет быстрее конвертироваться в волатильность цен.Но главным испытанием для будущего ОПЕК станет не судьба Венесуэлы, а готовность Саудовской Аравии и других крупнейших производителей Персидского залива продолжать нести основную нагрузку по регулированию рынка. Если конфликт на Ближнем Востоке завершится и добыча в регионе восстановится, мировые рынки могут столкнуться с избытком нефти. В такой ситуации Эр-Рияду придется выбирать между поддержкой цен за счет собственного сокращения добычи и защитой своей доли рынка, что может стать новым источником раскола.Таким образом, возможный выход Венесуэлы из ОПЕК — это не столько "нефтяное" событие, сколько геополитическое. Оно наглядно демонстрирует, как смена политического курса в отдельно взятой стране, находящейся под давлением Вашингтона, может стать катализатором для эрозии системы коллективного управления мировым нефтяным рынком, формировавшейся на протяжении десятилетий. Это событие знаменует собой переход к более фрагментированному, конкурентному и волатильному рынку, где доминирующую роль играют не решения картеля, а национальные интересы крупнейших игроков и их геополитические альянсы.

https://1prime.ru/20260902/kitaj-872952256.html

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венесуэла, нефть, китай, опек, мировая экономика