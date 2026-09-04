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В Краснодарском крае загорелась нефтебаза после атаки БПЛА

В Краснодарском крае загорелась нефтебаза после атаки БПЛА - 04.09.2026, ПРАЙМ

В Краснодарском крае загорелась нефтебаза после атаки БПЛА

Массированную атаку БПЛА на гражданскую инфраструктуру отражают в Сочи и Сириусе, произошло возгорание на территории нефтебазы, сообщил оперштаб Кубани. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T08:21+0300

2026-09-04T08:21+0300

2026-09-04T08:21+0300

происшествия

нефть

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сочи

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Массированную атаку БПЛА на гражданскую инфраструктуру отражают в Сочи и Сириусе, произошло возгорание на территории нефтебазы, сообщил оперштаб Кубани. "В городе Сочи и федеральной территории "Сириус" отражают массированную атаку БПЛА на гражданскую инфраструктуру. Обломки беспилотников находят по разным адресам. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Отмечается, что повреждено остекление в нескольких жилых домах и зданиях. В отдельных случаях возникли пожары, которые оперативно потушили. Уточняется, что произошло возгорание на территории нефтебазы. На местах обнаружения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы.

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нефть, россия, сочи, кубань, пожар, краснодарский край