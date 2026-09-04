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"Эффект пятницы": аналитики объяснили рост российского рынка акций - 04.09.2026, ПРАЙМ
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"Эффект пятницы": аналитики объяснили рост российского рынка акций
"Эффект пятницы": аналитики объяснили рост российского рынка акций - 04.09.2026, ПРАЙМ
"Эффект пятницы": аналитики объяснили рост российского рынка акций
Российский рынок акций растет днем пятницы более чем на 1,5% на фоне высоких цен на нефть и ряда позитивных новостей, следует из данных торгов и комментариев... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T14:36+0300
2026-09-04T15:46+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет днем пятницы более чем на 1,5% на фоне высоких цен на нефть и ряда позитивных новостей, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.15 мск рос на 1,62% - до 2 250,59 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,46% - до 95,06 доллара за баррель. "Поддержку рыночным настроениям оказывают относительно высокие нефтяные котировки и умеренное снижение доходности облигаций. Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на пять-семь базисных пунктов на отрезке от пяти до десяти лет, в то время как доходность трехлетних облигаций не изменилась, а двухлетних ОФЗ повысилась на один базисный пункт", - рассказал Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Поддержку отечественным акциям оказывают высокие цены на нефть, а также новый всплеск геополитических надежд, рассказал Игорь Додонов из ФГ "Финам". Помимо этого, довольно благоприятный фон для рынка продолжают создавать новости с ВЭФ, прежде всего, вчерашние весьма оптимистичные заявления президента РФ Владимира Путина, добавил он. Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции ОВК (+3,29%), "Магнита" (+3,0%), "Интер РАО" (+2,0%), "Яндекса" (+1,74%), "Аэрофлота" (+1,57%). "Юнипро" (-1,43%) остается под давлением после решения совета директоров утвердить новую редакцию дивидендной политики. Рынок не получил ожидаемого сигнала о скором возобновлении дивидендов, поэтому часть инвесторов продолжает сокращать позиции", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. Также в лидерах снижения - акции "Сегежи" (−2,26%), "Газпром нефти" (−2,1%), "Русала" (−1,93%), префы "Мечела" (−1,7%), обыкновенные акции "Камаза" (−1,6%). Прогнозы "Сегодняшние торги российские фондовые индексы, скорее всего, закроют в "зеленой зоне", при этом к вечеру возможно частичное закрытие длинных позиций инвесторами перед выходными (так называемый "эффект пятницы")", - делится Додонов. "С технической точки зрения, индекс Мосбиржи преодолел сопротивление в области 2230 пунктов, где проходит 50-дневное скользящее среднее и на этом фоне может развить дальнейшее восстановление в направлении 2300 пунктов", - считает Дудников.
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рынок, торги, мосбиржа, акции, россия, нефть
Рынок, Торги, Мосбиржа, Акции, РОССИЯ, Нефть, ВЭФ-2026
14:36 04.09.2026 (обновлено: 15:46 04.09.2026)
 
"Эффект пятницы": аналитики объяснили рост российского рынка акций

Дудников: индекс Мосбиржи может развить восстановление в направлении 2300 пунктов

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкУдаленная работа трейдера
Удаленная работа трейдера - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет днем пятницы более чем на 1,5% на фоне высоких цен на нефть и ряда позитивных новостей, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.15 мск рос на 1,62% - до 2 250,59 пункта.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,46% - до 95,06 доллара за баррель.
"Поддержку рыночным настроениям оказывают относительно высокие нефтяные котировки и умеренное снижение доходности облигаций. Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на пять-семь базисных пунктов на отрезке от пяти до десяти лет, в то время как доходность трехлетних облигаций не изменилась, а двухлетних ОФЗ повысилась на один базисный пункт", - рассказал Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
Поддержку отечественным акциям оказывают высокие цены на нефть, а также новый всплеск геополитических надежд, рассказал Игорь Додонов из ФГ "Финам".
Помимо этого, довольно благоприятный фон для рынка продолжают создавать новости с ВЭФ, прежде всего, вчерашние весьма оптимистичные заявления президента РФ Владимира Путина, добавил он.

Лидеры роста и снижения

В лидерах роста - акции ОВК (+3,29%), "Магнита" (+3,0%), "Интер РАО" (+2,0%), "Яндекса" (+1,74%), "Аэрофлота" (+1,57%).
"Юнипро" (-1,43%) остается под давлением после решения совета директоров утвердить новую редакцию дивидендной политики. Рынок не получил ожидаемого сигнала о скором возобновлении дивидендов, поэтому часть инвесторов продолжает сокращать позиции", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global.
Также в лидерах снижения - акции "Сегежи" (−2,26%), "Газпром нефти" (−2,1%), "Русала" (−1,93%), префы "Мечела" (−1,7%), обыкновенные акции "Камаза" (−1,6%).

Прогнозы

"Сегодняшние торги российские фондовые индексы, скорее всего, закроют в "зеленой зоне", при этом к вечеру возможно частичное закрытие длинных позиций инвесторами перед выходными (так называемый "эффект пятницы")", - делится Додонов.
"С технической точки зрения, индекс Мосбиржи преодолел сопротивление в области 2230 пунктов, где проходит 50-дневное скользящее среднее и на этом фоне может развить дальнейшее восстановление в направлении 2300 пунктов", - считает Дудников.
 
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