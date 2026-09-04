https://1prime.ru/20260904/sechin-873020070.html

Китай помог стабилизировать рынок нефти, заявил Сечин

Китай помог стабилизировать рынок нефти, заявил Сечин - 04.09.2026, ПРАЙМ

Китай помог стабилизировать рынок нефти, заявил Сечин

Китай помог стабилизировать рынок нефти на фоне кризиса в Ормузском проливе, снизив импорт на 5,5 миллиона баррелей в сутки, заявил ответственный секретарь... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T09:47+0300

2026-09-04T09:47+0300

2026-09-04T09:47+0300

нефть

китай

ормузский пролив

владивосток

игорь сечин

вэф

роснефть

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/82803/59/828035996_0:0:3109:1750_1920x0_80_0_0_81e1dad511ed545d1fd5e85abe0cb719.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Китай помог стабилизировать рынок нефти на фоне кризиса в Ормузском проливе, снизив импорт на 5,5 миллиона баррелей в сутки, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "В этом году Китай фактически перехватил инициативу ОПЕК и, не входя ни в какие картели, смог стабилизировать мировой нефтяной рынок за счет сокращения импорта нефти на 5,5 миллиона баррелей в сутки", - сказал он в ходе выступления на VIII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. По оценке экспертов, которую привел Сечин, если бы эти меры не были приняты, цена нефти могла бы дополнительно вырасти на 30 долларов за баррель. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

китай

ормузский пролив

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, китай, ормузский пролив, владивосток, игорь сечин, вэф, роснефть, опек