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Китай помог стабилизировать рынок нефти, заявил Сечин - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Китай помог стабилизировать рынок нефти, заявил Сечин
Китай помог стабилизировать рынок нефти, заявил Сечин - 04.09.2026, ПРАЙМ
Китай помог стабилизировать рынок нефти, заявил Сечин
Китай помог стабилизировать рынок нефти на фоне кризиса в Ормузском проливе, снизив импорт на 5,5 миллиона баррелей в сутки, заявил ответственный секретарь... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T09:47+0300
2026-09-04T09:47+0300
нефть
китай
ормузский пролив
владивосток
игорь сечин
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роснефть
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Китай помог стабилизировать рынок нефти на фоне кризиса в Ормузском проливе, снизив импорт на 5,5 миллиона баррелей в сутки, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "В этом году Китай фактически перехватил инициативу ОПЕК и, не входя ни в какие картели, смог стабилизировать мировой нефтяной рынок за счет сокращения импорта нефти на 5,5 миллиона баррелей в сутки", - сказал он в ходе выступления на VIII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. По оценке экспертов, которую привел Сечин, если бы эти меры не были приняты, цена нефти могла бы дополнительно вырасти на 30 долларов за баррель. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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нефть, китай, ормузский пролив, владивосток, игорь сечин, вэф, роснефть, опек
Нефть, КИТАЙ, Ормузский пролив, Владивосток, Игорь Сечин, ВЭФ, Роснефть, ОПЕК
09:47 04.09.2026
 
Китай помог стабилизировать рынок нефти, заявил Сечин

Сечин: Китай помог стабилизировать рынок нефти на фоне кризиса в Ормузском проливе

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Китай помог стабилизировать рынок нефти на фоне кризиса в Ормузском проливе, снизив импорт на 5,5 миллиона баррелей в сутки, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"В этом году Китай фактически перехватил инициативу ОПЕК и, не входя ни в какие картели, смог стабилизировать мировой нефтяной рынок за счет сокращения импорта нефти на 5,5 миллиона баррелей в сутки", - сказал он в ходе выступления на VIII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ.
По оценке экспертов, которую привел Сечин, если бы эти меры не были приняты, цена нефти могла бы дополнительно вырасти на 30 долларов за баррель.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
НефтьКИТАЙОрмузский проливВладивостокИгорь СечинВЭФРоснефтьОПЕК
 
 
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