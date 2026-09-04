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Сечин рассказал о поставках нефти из России в Китай за семь месяцев

Сечин рассказал о поставках нефти из России в Китай за семь месяцев - 04.09.2026, ПРАЙМ

Сечин рассказал о поставках нефти из России в Китай за семь месяцев

Поставки нефти из России в Китай за первые семь месяцев 2026 года составили 67 миллионов тонн, а доля России в китайском импорте достигла рекордных 23%, заявил... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T10:20+0300

2026-09-04T10:20+0300

2026-09-04T10:20+0300

нефть

китай

владивосток

игорь сечин

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Поставки нефти из России в Китай за первые семь месяцев 2026 года составили 67 миллионов тонн, а доля России в китайском импорте достигла рекордных 23%, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Наша страна на протяжении уже четырех лет является крупнейшим экспортером нефти в КНР, ежегодный объем поставок превышает 100 миллионов тонн. За первые семь месяцев этого года было поставлено 67 миллионов тонн нефти, доля наших поставок в китайском импорте достигла рекордных 23%", - сказал Сечин в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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нефть, китай, владивосток, игорь сечин, вэф, роснефть