Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай получил экономический эффект от покупки российской нефти с 2022 года - 04.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260904/sechin-873028669.html
Китай получил экономический эффект от покупки российской нефти с 2022 года
Китай получил экономический эффект от покупки российской нефти с 2022 года - 04.09.2026, ПРАЙМ
Китай получил экономический эффект от покупки российской нефти с 2022 года
Китай получил экономический эффект от покупки российской нефти в 27 миллиардов долларов с 2022 года, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:46+0300
2026-09-04T11:46+0300
нефть
россия
китай
персидский залив
владивосток
игорь сечин
си цзиньпин
роснефть
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873028669.jpg?1788511582
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Китай получил экономический эффект от покупки российской нефти в 27 миллиардов долларов с 2022 года, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Благодаря более высокой эффективности закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной альтернативой совокупный экономический эффект, полученный Китаем начиная с 2022 года, составляет, по нашей оценке, 27 миллиардов долларов", - сказал Сечин в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. Он отметил, что Китай преодолел Ормузский кризис благодаря заблаговременному созданию резервов, широкомасштабной электрификации и партнерству с Россией. В основе этой стратегии лежит сбалансированный подход к обеспечению энергобезопасности, который был реализован в рамках курса на "четыре революции в энергетике", провозглашенного председателем КНР Си Цзиньпином в 2014 году. "Уверен, что этот курс будет продолжен и в ходе выполнения 15-го пятилетнего плана, центральная идея которого - обеспечение "безопасности через самодостаточность", - добавил Сечин. По словам главы "Роснефти", на сегодняшний день в Китае построена интегральная система планирования энергетической отрасли, в основе которой лежит координация развития всех ее составляющих: от генерации электроэнергии до производства оборудования и строительства дата-центров. "Именно поэтому заблаговременное создание дешевой транспортной инфраструктуры позволило потребителям моторного топлива после резкого сокращения поставок нефти из Персидского залива воспользоваться такими доступными альтернативами, как электромобили, электробусы, грузовики на газе, метро, электропоезда и электротакси", - заключил Сечин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
китай
персидский залив
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, китай, персидский залив, владивосток, игорь сечин, си цзиньпин, роснефть, вэф
Нефть, РОССИЯ, КИТАЙ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Владивосток, Игорь Сечин, Си Цзиньпин, Роснефть, ВЭФ
11:46 04.09.2026
 
Китай получил экономический эффект от покупки российской нефти с 2022 года

Сечин: Китай получил эффект от покупки российской нефти в 27 миллиардов долларов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Китай получил экономический эффект от покупки российской нефти в 27 миллиардов долларов с 2022 года, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Благодаря более высокой эффективности закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной альтернативой совокупный экономический эффект, полученный Китаем начиная с 2022 года, составляет, по нашей оценке, 27 миллиардов долларов", - сказал Сечин в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ.
Он отметил, что Китай преодолел Ормузский кризис благодаря заблаговременному созданию резервов, широкомасштабной электрификации и партнерству с Россией.
В основе этой стратегии лежит сбалансированный подход к обеспечению энергобезопасности, который был реализован в рамках курса на "четыре революции в энергетике", провозглашенного председателем КНР Си Цзиньпином в 2014 году.
"Уверен, что этот курс будет продолжен и в ходе выполнения 15-го пятилетнего плана, центральная идея которого - обеспечение "безопасности через самодостаточность", - добавил Сечин.
По словам главы "Роснефти", на сегодняшний день в Китае построена интегральная система планирования энергетической отрасли, в основе которой лежит координация развития всех ее составляющих: от генерации электроэнергии до производства оборудования и строительства дата-центров.
"Именно поэтому заблаговременное создание дешевой транспортной инфраструктуры позволило потребителям моторного топлива после резкого сокращения поставок нефти из Персидского залива воспользоваться такими доступными альтернативами, как электромобили, электробусы, грузовики на газе, метро, электропоезда и электротакси", - заключил Сечин.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
НефтьРОССИЯКИТАЙПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВВладивостокИгорь СечинСи ЦзиньпинРоснефтьВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала