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Китай получил экономический эффект от покупки российской нефти с 2022 года

Китай получил экономический эффект от покупки российской нефти с 2022 года - 04.09.2026, ПРАЙМ

Китай получил экономический эффект от покупки российской нефти с 2022 года

Китай получил экономический эффект от покупки российской нефти в 27 миллиардов долларов с 2022 года, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T11:46+0300

2026-09-04T11:46+0300

2026-09-04T11:46+0300

нефть

россия

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персидский залив

владивосток

игорь сечин

си цзиньпин

роснефть

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Китай получил экономический эффект от покупки российской нефти в 27 миллиардов долларов с 2022 года, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Благодаря более высокой эффективности закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной альтернативой совокупный экономический эффект, полученный Китаем начиная с 2022 года, составляет, по нашей оценке, 27 миллиардов долларов", - сказал Сечин в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. Он отметил, что Китай преодолел Ормузский кризис благодаря заблаговременному созданию резервов, широкомасштабной электрификации и партнерству с Россией. В основе этой стратегии лежит сбалансированный подход к обеспечению энергобезопасности, который был реализован в рамках курса на "четыре революции в энергетике", провозглашенного председателем КНР Си Цзиньпином в 2014 году. "Уверен, что этот курс будет продолжен и в ходе выполнения 15-го пятилетнего плана, центральная идея которого - обеспечение "безопасности через самодостаточность", - добавил Сечин. По словам главы "Роснефти", на сегодняшний день в Китае построена интегральная система планирования энергетической отрасли, в основе которой лежит координация развития всех ее составляющих: от генерации электроэнергии до производства оборудования и строительства дата-центров. "Именно поэтому заблаговременное создание дешевой транспортной инфраструктуры позволило потребителям моторного топлива после резкого сокращения поставок нефти из Персидского залива воспользоваться такими доступными альтернативами, как электромобили, электробусы, грузовики на газе, метро, электропоезда и электротакси", - заключил Сечин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

китай

персидский залив

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нефть, россия, китай, персидский залив, владивосток, игорь сечин, си цзиньпин, роснефть, вэф