Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ШОС ведут консультации по теме Банка развития, заявил Хакимов - 04.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260904/strany-873043349.html
В ШОС ведут консультации по теме Банка развития, заявил Хакимов
В ШОС ведут консультации по теме Банка развития, заявил Хакимов - 04.09.2026, ПРАЙМ
В ШОС ведут консультации по теме Банка развития, заявил Хакимов
Страны-участницы ШОС имеют принципиальную заинтересованность в проекте Банка развития, процесс по этому вопросу идет активно, следующий раунд консультаций... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T15:12+0300
2026-09-04T15:20+0300
финансы
банки
россия
бишкек
узбекистан
киргизия
шавкат мирзиеев
владимир путин
си цзиньпин
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873043349.jpg?1788524417
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Страны-участницы ШОС имеют принципиальную заинтересованность в проекте Банка развития, процесс по этому вопросу идет активно, следующий раунд консультаций состоится в середине сентября, заявил специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов. "Этот процесс идет активно. На сегодняшний день уже, если я не ошибаюсь, состоялось четыре раунда консультаций по этому вопросу. Очередной раунд состоится в середине сентября... Принципиальная заинтересованность государств-членов в банке есть", - заявил Хакимов в ходе брифинга по итогам саммита ШОС в Бишкеке, организованного на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня". Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на саммите в Бишкеке призвал перейти от согласования общих принципов к практическому запуску Банка развития ШОС. Киргизия приняла саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посетили представители 17 стран и шесть международных организаций, в том числе президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди.
бишкек
узбекистан
киргизия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, бишкек, узбекистан, киргизия, шавкат мирзиеев, владимир путин, си цзиньпин, шос
Финансы, Банки, РОССИЯ, Бишкек, УЗБЕКИСТАН, КИРГИЗИЯ, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
15:12 04.09.2026 (обновлено: 15:20 04.09.2026)
 
В ШОС ведут консультации по теме Банка развития, заявил Хакимов

Хакимов: страны ШОС ведут активные консультации по теме Банка развития

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Страны-участницы ШОС имеют принципиальную заинтересованность в проекте Банка развития, процесс по этому вопросу идет активно, следующий раунд консультаций состоится в середине сентября, заявил специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
"Этот процесс идет активно. На сегодняшний день уже, если я не ошибаюсь, состоялось четыре раунда консультаций по этому вопросу. Очередной раунд состоится в середине сентября... Принципиальная заинтересованность государств-членов в банке есть", - заявил Хакимов в ходе брифинга по итогам саммита ШОС в Бишкеке, организованного на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на саммите в Бишкеке призвал перейти от согласования общих принципов к практическому запуску Банка развития ШОС.
Киргизия приняла саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посетили представители 17 стран и шесть международных организаций, в том числе президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди.
 
ФинансыБанкиРОССИЯБишкекУЗБЕКИСТАНКИРГИЗИЯШавкат МирзиеевВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала