https://1prime.ru/20260904/strany-873043349.html

В ШОС ведут консультации по теме Банка развития, заявил Хакимов

В ШОС ведут консультации по теме Банка развития, заявил Хакимов - 04.09.2026, ПРАЙМ

В ШОС ведут консультации по теме Банка развития, заявил Хакимов

Страны-участницы ШОС имеют принципиальную заинтересованность в проекте Банка развития, процесс по этому вопросу идет активно, следующий раунд консультаций... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T15:12+0300

2026-09-04T15:12+0300

2026-09-04T15:20+0300

финансы

банки

россия

бишкек

узбекистан

киргизия

шавкат мирзиеев

владимир путин

си цзиньпин

шос

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873043349.jpg?1788524417

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Страны-участницы ШОС имеют принципиальную заинтересованность в проекте Банка развития, процесс по этому вопросу идет активно, следующий раунд консультаций состоится в середине сентября, заявил специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов. "Этот процесс идет активно. На сегодняшний день уже, если я не ошибаюсь, состоялось четыре раунда консультаций по этому вопросу. Очередной раунд состоится в середине сентября... Принципиальная заинтересованность государств-членов в банке есть", - заявил Хакимов в ходе брифинга по итогам саммита ШОС в Бишкеке, организованного на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня". Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на саммите в Бишкеке призвал перейти от согласования общих принципов к практическому запуску Банка развития ШОС. Киргизия приняла саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посетили представители 17 стран и шесть международных организаций, в том числе президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди.

бишкек

узбекистан

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, бишкек, узбекистан, киргизия, шавкат мирзиеев, владимир путин, си цзиньпин, шос