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В ШОС ведут консультации по теме Банка развития, заявил Хакимов
В ШОС ведут консультации по теме Банка развития, заявил Хакимов - 04.09.2026, ПРАЙМ
В ШОС ведут консультации по теме Банка развития, заявил Хакимов
Страны-участницы ШОС имеют принципиальную заинтересованность в проекте Банка развития, процесс по этому вопросу идет активно, следующий раунд консультаций... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T15:12+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Страны-участницы ШОС имеют принципиальную заинтересованность в проекте Банка развития, процесс по этому вопросу идет активно, следующий раунд консультаций состоится в середине сентября, заявил специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов. "Этот процесс идет активно. На сегодняшний день уже, если я не ошибаюсь, состоялось четыре раунда консультаций по этому вопросу. Очередной раунд состоится в середине сентября... Принципиальная заинтересованность государств-членов в банке есть", - заявил Хакимов в ходе брифинга по итогам саммита ШОС в Бишкеке, организованного на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня". Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на саммите в Бишкеке призвал перейти от согласования общих принципов к практическому запуску Банка развития ШОС. Киргизия приняла саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посетили представители 17 стран и шесть международных организаций, в том числе президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди.
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финансы, банки, россия, бишкек, узбекистан, киргизия, шавкат мирзиеев, владимир путин, си цзиньпин, шос
Финансы, Банки, РОССИЯ, Бишкек, УЗБЕКИСТАН, КИРГИЗИЯ, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
В ШОС ведут консультации по теме Банка развития, заявил Хакимов
Хакимов: страны ШОС ведут активные консультации по теме Банка развития
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Страны-участницы ШОС имеют принципиальную заинтересованность в проекте Банка развития, процесс по этому вопросу идет активно, следующий раунд консультаций состоится в середине сентября, заявил специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
"Этот процесс идет активно. На сегодняшний день уже, если я не ошибаюсь, состоялось четыре раунда консультаций по этому вопросу. Очередной раунд состоится в середине сентября... Принципиальная заинтересованность государств-членов в банке есть", - заявил Хакимов в ходе брифинга по итогам саммита ШОС в Бишкеке, организованного на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на саммите в Бишкеке призвал перейти от согласования общих принципов к практическому запуску Банка развития ШОС.
Киргизия приняла саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посетили представители 17 стран и шесть международных организаций, в том числе президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди.