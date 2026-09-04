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Узбекистан увеличил импорт газа на 8,2%

Узбекистан увеличил импорт газа на 8,2% - 04.09.2026, ПРАЙМ

Узбекистан увеличил импорт газа на 8,2%

Узбекистан в январе-июле 2026 года увеличил импорт природного газа в стоимостном выражении на 8,2% по сравнению с годом ранее, до 1,01 миллиарда долларов,... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T13:29+0300

2026-09-04T13:29+0300

2026-09-04T13:36+0300

газ

узбекистан

казахстан

киргизия

алексей миллер

газпром

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ТАШКЕНТ, 4 сен – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июле 2026 года увеличил импорт природного газа в стоимостном выражении на 8,2% по сравнению с годом ранее, до 1,01 миллиарда долларов, следует из данных национального комитета по статистике республики, которые изучило РИА Новости. Ранее в пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания в этом году уже нарастила поставки газа в Казахстан, Киргизию и Узбекистан суммарно почти на 70%. В табличных данных на сайте ведомства в структуре отдельных импортированных товаров в Узбекистане указывается, что импорт природного газа за январь-июль 2026 года составил 1,010 миллиарда долларов, это на 8,2% больше, чем годом ранее. Ведомство не уточняет, откуда в республику поступало голубое топливо и его физические объемы. По данным статкомитета, в первой половине этого года республика увеличила импорт голубого топлива в 1,41 раза, до 971,7 миллиона долларов. Ранее статкомитет сообщал, что импорт газа в Узбекистане по итогам 2025 года снизился на 1,2% по сравнению с 2024 годом в стоимостном выражении - до 1,66 миллиарда долларов. По данным министерства энергетики Узбекистана, для покрытия дефицита газа в республике в осенне-зимний период импортирует его из России и Туркмении. В июне 2023 года UzGasTrade заключил контракт с "Газпромом" сроком на два года на закупку 9 миллионов кубометров газа в сутки - около 2,8 миллиарда кубометров в год. Поставки российского газа начались спустя четыре месяца через территорию Казахстана. В июне 2024 года "Газпром" подписал долгосрочные контракты до 2040 года на транзит российского газа потребителям в Узбекистане и Киргизии через Казахстан.

узбекистан

казахстан

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газ, узбекистан, казахстан, киргизия, алексей миллер, газпром