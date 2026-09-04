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"Доктрина Донро" в действии: США и Китай столкнулись на новом поле

"Доктрина Донро" в действии: США и Китай столкнулись на новом поле - 04.09.2026, ПРАЙМ

"Доктрина Донро" в действии: США и Китай столкнулись на новом поле

Венесуэла становится главным полем для проверки амбиций президента США Дональда Трампа в Западном полушарии и новым источником соперничества с Китаем, пишет... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T11:20+0300

2026-09-04T11:20+0300

2026-09-04T11:22+0300

энергетика

нефть

венесуэла

китай

сша

дональд трамп

мировая экономика

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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Венесуэла становится главным полем для проверки амбиций президента США Дональда Трампа в Западном полушарии и новым источником соперничества с Китаем, пишет Bloomberg.По мнению журналистов, после объявления о планах взять под контроль более 65 миллиардов баррелей венесуэльской нефти администрация США намерена вытеснить из страны Китай и Россию, которых в Белом доме называют "злонамеренными иностранными игроками", для обеспечения "американского доминирования" в Западном полушарии.Как отмечает издание, США рассматривают свои действия как продолжение "доктрины Донро", утверждающей одностороннее право лишать конкурирующие державы возможности контролировать "стратегически важные активы"."Следующим пунктом повестки дня Вашингтона является попытка реструктуризации венесуэльского долга перед Китаем, включающего в себя миллиарды долларов", — говорится в материале.По данным Bloomberg, после захвата венесуэльских активов ни одной партии нефти из страны в Китай не поступало."Для Пекина Венесуэла в последние годы стала менее важным источником энергии. На долю этой страны в 2025 году приходилось всего 4% от общего объема импорта нефти", — уточняется в статье.Журналисты подчеркнули, что более серьезным ударом может стать многомиллиардный долг перед китайскими банками за непоставленные баррели нефти. По их оценкам, к 2025 году он мог составлять не менее 10 миллиардов долларов.Аналитики отмечают, что китайские компании уже свернули операции в Венесуэле, а стратегические приоритеты Пекина сместились. Однако потеря тяжелой нефти из Венесуэлы ударила по китайским переработчикам, которые использовали ее для производства битума, что привело к усложнению ситуации на внутреннем рынке и резкому росту фьючерсных цен."Южная Америка долгое время была геополитическим перекрестком, где интересы Китая и США пересекаются и порой сталкиваются. Учитывая важность Венесуэлы для обеих держав, трения почти неизбежны", — резюмировал основатель GL Consulting Ляо На.

https://1prime.ru/20260904/opek-873000265.html

венесуэла

китай

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нефть, венесуэла, китай, сша, дональд трамп, мировая экономика