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Венесуэла подписала контракт на добычу углеводородов на блоке Баре

Венесуэла подписала контракт на добычу углеводородов на блоке Баре - 04.09.2026, ПРАЙМ

Венесуэла подписала контракт на добычу углеводородов на блоке Баре

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес приняла участие в церемонии подписания контракта об участии в добыче углеводородов на блоке Баре между... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T23:09+0300

2026-09-04T23:09+0300

2026-09-04T23:09+0300

нефть

венесуэла

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МЕХИКО, 4 сен - ПРАЙМ. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес приняла участие в церемонии подписания контракта об участии в добыче углеводородов на блоке Баре между государственной PDVSA и компанией Beta, связанной с колумбийской нефтяной GeoPark. "Мы твердо верим в Венесуэлу, верим в способность ее нефтяной промышленности восстановиться, в талант ее специалистов и в тот исторический момент, который сегодня открывается для страны", - заявил на церемонии представитель Grupo Gilinski, контролирующей GeoPark. Мероприятие транслировал телеканал VTV. GeoPark объявила о выходе на венесуэльский рынок 2 сентября. Компания сообщила, что блок Баре представляет собой крупный зрелый нефтяной актив с существенным потенциалом дальнейшего извлечения запасов. Родригес приветствовала приход колумбийской компании, назвав интерес к Венесуэле со стороны Grupo Gilinski свидетельством доверия к стране, ее законам и нормативным правилам. Она также заявила, что увеличение добычи должно способствовать улучшению благосостояния населения. "Я благодарю за проявленный интерес к нашей стране. Интерес к инвестициям в Венесуэлу со стороны такой серьезной группы, к которой относится господин Хайме, является большим свидетельством доверия к стране, ее законам и ее нормативным актам, и меня очень радует, что именно колумбийская компания присоединяется к этому плану восстановления нашей нефтяной промышленности и увеличения добычи на благо народа", - сказала уполномоченный президент. Контракт рассчитан на 25 лет. В рамках соглашения GeoPark станет оператором проекта и возьмет на себя 100% капитальных затрат по утвержденным программам работ, получив 65% чистого экономического участия. Компания получит также право непосредственно реализовывать добываемые углеводороды. Представитель Grupo Gilinski подчеркнул, что компания намерена работать в Венесуэле на долгосрочной основе, соблюдая экологические стандарты и учитывая интересы местных сообществ.

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нефть, венесуэла, pdvsa