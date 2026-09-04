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"Т Плюс" рассматривает возможность выхода на рынок Дальнего Востока
"Т Плюс" рассматривает возможность выхода на рынок Дальнего Востока - 04.09.2026, ПРАЙМ
"Т Плюс" рассматривает возможность выхода на рынок Дальнего Востока
"Т Плюс" проявляет интерес к выходу на рынок Дальнего Востока, в частности, в сфере строительства новой генерации, заявил журналистам гендиректор компании Павел | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:15+0300
2026-09-04T11:15+0300
2026-09-04T11:15+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Т Плюс" проявляет интерес к выходу на рынок Дальнего Востока, в частности, в сфере строительства новой генерации, заявил журналистам гендиректор компании Павел Сниккарс в кулуарах Восточного экономического форума.
"Выход на рынок Дальнего Востока – один из сценариев развития компании в рамках стратегии, которую мы сейчас прорабатываем. Мы рассматриваем строительство тепловой станции для производства электроэнергии и мощности, в частности, в Приморье и Хабаровском крае, а также в Якутии. Мне кажется это интересным в части диверсификации наших активов", - сказал он.
По словам Сниккарса, компания рассматривает строительство тепловой станции именно для производства электроэнергии, поскольку сейчас в Дальневосточном федеральном округе на нее большой спрос. Потребность, как он отмечает, гарантирована растущими прогнозами по развитию промышленности и энергопотреблению в регионе.
"Поэтому мы предложим эту идею совету директоров и акционерам. Если такая стратегия будет утверждена, начнем проектную проработку и будем искать деньги", - добавил гендиректор компании.
Как он уточнил, строительство генерации является длинным инвестиционным проектом, с рисками в части ресурсов, земли и газа. Поэтому в вопросе компания намерена рассмотреть разные варианты, в том числе угольные станции и приобретение активов.
"Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 гигаватта, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/час.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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дальний восток, приморье, хабаровский край, т плюс, вэф
Дальний Восток, Приморье, Хабаровский край, Т Плюс, ВЭФ
"Т Плюс" рассматривает возможность выхода на рынок Дальнего Востока
"Т Плюс" рассматривает строительство новой генерации на Дальнем Востоке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Т Плюс" проявляет интерес к выходу на рынок Дальнего Востока, в частности, в сфере строительства новой генерации, заявил журналистам гендиректор компании Павел Сниккарс в кулуарах Восточного экономического форума.
"Выход на рынок Дальнего Востока – один из сценариев развития компании в рамках стратегии, которую мы сейчас прорабатываем. Мы рассматриваем строительство тепловой станции для производства электроэнергии и мощности, в частности, в Приморье и Хабаровском крае, а также в Якутии. Мне кажется это интересным в части диверсификации наших активов", - сказал он.
По словам Сниккарса, компания рассматривает строительство тепловой станции именно для производства электроэнергии, поскольку сейчас в Дальневосточном федеральном округе на нее большой спрос. Потребность, как он отмечает, гарантирована растущими прогнозами по развитию промышленности и энергопотреблению в регионе.
"Поэтому мы предложим эту идею совету директоров и акционерам. Если такая стратегия будет утверждена, начнем проектную проработку и будем искать деньги", - добавил гендиректор компании.
Как он уточнил, строительство генерации является длинным инвестиционным проектом, с рисками в части ресурсов, земли и газа. Поэтому в вопросе компания намерена рассмотреть разные варианты, в том числе угольные станции и приобретение активов.
"Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 гигаватта, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/час.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.