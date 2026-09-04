https://1prime.ru/20260904/vostok-873026277.html

"Т Плюс" рассматривает возможность выхода на рынок Дальнего Востока

"Т Плюс" рассматривает возможность выхода на рынок Дальнего Востока - 04.09.2026, ПРАЙМ

"Т Плюс" рассматривает возможность выхода на рынок Дальнего Востока

"Т Плюс" проявляет интерес к выходу на рынок Дальнего Востока, в частности, в сфере строительства новой генерации, заявил журналистам гендиректор компании Павел | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T11:15+0300

2026-09-04T11:15+0300

2026-09-04T11:15+0300

дальний восток

приморье

хабаровский край

т плюс

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873026277.jpg?1788509737

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Т Плюс" проявляет интерес к выходу на рынок Дальнего Востока, в частности, в сфере строительства новой генерации, заявил журналистам гендиректор компании Павел Сниккарс в кулуарах Восточного экономического форума. "Выход на рынок Дальнего Востока – один из сценариев развития компании в рамках стратегии, которую мы сейчас прорабатываем. Мы рассматриваем строительство тепловой станции для производства электроэнергии и мощности, в частности, в Приморье и Хабаровском крае, а также в Якутии. Мне кажется это интересным в части диверсификации наших активов", - сказал он. По словам Сниккарса, компания рассматривает строительство тепловой станции именно для производства электроэнергии, поскольку сейчас в Дальневосточном федеральном округе на нее большой спрос. Потребность, как он отмечает, гарантирована растущими прогнозами по развитию промышленности и энергопотреблению в регионе. "Поэтому мы предложим эту идею совету директоров и акционерам. Если такая стратегия будет утверждена, начнем проектную проработку и будем искать деньги", - добавил гендиректор компании. Как он уточнил, строительство генерации является длинным инвестиционным проектом, с рисками в части ресурсов, земли и газа. Поэтому в вопросе компания намерена рассмотреть разные варианты, в том числе угольные станции и приобретение активов. "Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 гигаватта, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/час. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

дальний восток

приморье

хабаровский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дальний восток, приморье, хабаровский край, т плюс, вэф