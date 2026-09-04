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Воздух в Сочи соответствует нормам после пожара, заявили в Роспотребнадзоре - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Воздух в Сочи соответствует нормам после пожара, заявили в Роспотребнадзоре
Воздух в Сочи соответствует нормам после пожара, заявили в Роспотребнадзоре - 04.09.2026, ПРАЙМ
Воздух в Сочи соответствует нормам после пожара, заявили в Роспотребнадзоре
Специалисты Роспотребнадзора выполнили замеры воздуха в Адлерском районе Сочи и Сириусе, где возникло возгорание на территории нефтебазы в результате атаки... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T16:53+0300
2026-09-04T16:53+0300
нефть
россия
сочи
кубань
краснодарский край
роспотребнадзор
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СОЧИ, 4 сен – ПРАЙМ. Специалисты Роспотребнадзора выполнили замеры воздуха в Адлерском районе Сочи и Сириусе, где возникло возгорание на территории нефтебазы в результате атаки беспилотников, показания соответствуют нормативам, сообщает сочинская администрация. Оперативный штаб Кубани в пятницу сообщал, что произошло возгорание на территории нефтебазы в результате массированной атаки БПЛА на гражданскую инфраструктуру. По их данным, были обнаружены обломки беспилотников по разным адресам, повреждено остекление в нескольких жилых домах и зданиях. По предварительной информации, пострадавших нет. "Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи произвели инструментальные замеры воздуха в Адлерском районе города Сочи и на ФТ Сириус. Воздух соответствует нормативам, отклонений от показателей не выявлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии Сочи.
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нефть, россия, сочи, кубань, краснодарский край, роспотребнадзор
Нефть, РОССИЯ, СОЧИ, КУБАНЬ, Краснодарский край, Роспотребнадзор
16:53 04.09.2026
 
Воздух в Сочи соответствует нормам после пожара, заявили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор: воздух в Сочи и Сириусе после пожара на нефтебазе соответствует нормам

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СОЧИ, 4 сен – ПРАЙМ. Специалисты Роспотребнадзора выполнили замеры воздуха в Адлерском районе Сочи и Сириусе, где возникло возгорание на территории нефтебазы в результате атаки беспилотников, показания соответствуют нормативам, сообщает сочинская администрация.
Оперативный штаб Кубани в пятницу сообщал, что произошло возгорание на территории нефтебазы в результате массированной атаки БПЛА на гражданскую инфраструктуру. По их данным, были обнаружены обломки беспилотников по разным адресам, повреждено остекление в нескольких жилых домах и зданиях. По предварительной информации, пострадавших нет.
"Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи произвели инструментальные замеры воздуха в Адлерском районе города Сочи и на ФТ Сириус. Воздух соответствует нормативам, отклонений от показателей не выявлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии Сочи.
 
НефтьРОССИЯСОЧИКУБАНЬКраснодарский крайРоспотребнадзор
 
 
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