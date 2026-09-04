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Россиянам рассказали, как защитить домашний Wi-Fi от хакеров

Россиянам рассказали, как защитить домашний Wi-Fi от хакеров - 04.09.2026, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как защитить домашний Wi-Fi от хакеров

Сделать домашнюю сеть Wi-Fi невидимой - надежный способ защитить ее от взлома хакерами, рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T14:37+0300

2026-09-04T14:37+0300

2026-09-04T15:45+0300

технологии

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Сделать домашнюю сеть Wi-Fi невидимой - надежный способ защитить ее от взлома хакерами, рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. "Домашнюю сеть Wi-Fi следует сделать невидимой для защиты от хакеров... Скрытие имени не сделает роутер неуязвимым, но значительно усложнит работу по взлому для злоумышленников", - пишет NEWS.ru со ссылкой на Кузьменко. По словам эксперта, домашняя сеть интересна хакерам по двум причинам: сама точка доступа и маршрутизатор. В первом случае злоумышленники пытаются подобрать ключ, чтобы подключиться и получить доступ к конфиденциальной информации, пояснил Кузьменко. Если хакеры захватывают сам роутер, ситуация становится критической, уточнил эксперт, они получают доступ ко всем устройствам в сети. "Злоумышленники могут управлять камерами наблюдения. Конечно, скрытие сети не делает ее неуязвимой, но усложняет работу злоумышленников. Если ваш роутер не транслирует свое имя в открытый доступ, его сложнее обнаружить. Это не панацея, но первый шаг к безопасности", - пояснил Кузьменко. Он отметил, что после того, как сеть перестанет отображаться в общем списке доступных Wi-Fi-соединений, устройства, которые уже подключены к ней, все равно продолжат работать. Кузьменко порекомендовал использовать сложный пароль и регулярно обновлять прошивку роутера для защиты от злоумышленников.

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технологии, россия, сергей кузьменко, роскачество, общество , wi-fi, интернет