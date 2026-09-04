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Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,87 рубля
Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,87 рубля - 04.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,87 рубля
Курс китайской валюты в начале торгов пятницы понижается на 4 копейки - до 12,87 рубля, следует из данных Московской биржи. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T10:10+0300
2026-09-04T10:10+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов пятницы понижается на 4 копейки - до 12,87 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по состоянию на 10.00 мск снижался на 4 копейки относительно предыдущего закрытия - до 12,87 рубля.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Китайский юань, Рынок, юань, РОССИЯ, рубль, валюта, Курсы валют, Мосбиржа
Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,87 рубля
Курс юаня на Мосбирже в начале торгов снизился на четыре копейки, до 12,87 рубля