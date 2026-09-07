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ОАЭ вернулись в пятерку самых популярных направлений для отдыха россиян

ОАЭ вернулись в пятерку самых популярных направлений для отдыха россиян - 07.09.2026, ПРАЙМ

ОАЭ вернулись в пятерку самых популярных направлений для отдыха россиян

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после снятия запрета на продажу туров вернулись в сентябре в пятерку самых популярных направлений для отдыха российских... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T10:23+0300

2026-09-07T10:23+0300

2026-09-07T10:23+0300

туризм

бизнес

россия

оаэ

дубай

персидский залив

атор

мид

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после снятия запрета на продажу туров вернулись в сентябре в пятерку самых популярных направлений для отдыха российских туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "ОАЭ вернулись в пятерку самых популярных направлений сентября после снятия запрета на продажу туров", - говорится в сообщении. По данным АТОР, средний чек тура в страну составляет 177,7 тысячи рублей на двоих с перелетом при средней продолжительности отдыха в 7 ночей В топе спроса у российских туристов находится Дубай, однако также вырос интерес и к Рас-эль-Хайме, Аджману и Шардже, добавили там. МИД России 19 июня отменил рекомендации россиянам отказаться от поездок в страны Персидского залива, введенные в начале марта в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Вслед за МИД сняло ограничения на продажу туров в страны региона и Минэкономразвития. АТОР позднее сообщала, что российские туроператоры уже выставили на продажу пакетные туры в ОАЭ.

оаэ

дубай

персидский залив

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туризм, бизнес, россия, оаэ, дубай, персидский залив, атор, мид