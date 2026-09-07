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ОАЭ вернулись в пятерку самых популярных направлений для отдыха россиян - 07.09.2026, ПРАЙМ
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ОАЭ вернулись в пятерку самых популярных направлений для отдыха россиян
ОАЭ вернулись в пятерку самых популярных направлений для отдыха россиян - 07.09.2026, ПРАЙМ
ОАЭ вернулись в пятерку самых популярных направлений для отдыха россиян
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после снятия запрета на продажу туров вернулись в сентябре в пятерку самых популярных направлений для отдыха российских... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T10:23+0300
2026-09-07T10:23+0300
туризм
бизнес
россия
оаэ
дубай
персидский залив
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мид
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после снятия запрета на продажу туров вернулись в сентябре в пятерку самых популярных направлений для отдыха российских туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "ОАЭ вернулись в пятерку самых популярных направлений сентября после снятия запрета на продажу туров", - говорится в сообщении. По данным АТОР, средний чек тура в страну составляет 177,7 тысячи рублей на двоих с перелетом при средней продолжительности отдыха в 7 ночей В топе спроса у российских туристов находится Дубай, однако также вырос интерес и к Рас-эль-Хайме, Аджману и Шардже, добавили там. МИД России 19 июня отменил рекомендации россиянам отказаться от поездок в страны Персидского залива, введенные в начале марта в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Вслед за МИД сняло ограничения на продажу туров в страны региона и Минэкономразвития. АТОР позднее сообщала, что российские туроператоры уже выставили на продажу пакетные туры в ОАЭ.
оаэ
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туризм, бизнес, россия, оаэ, дубай, персидский залив, атор, мид
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ОАЭ, Дубай, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, АТОР, МИД
10:23 07.09.2026
 
ОАЭ вернулись в пятерку самых популярных направлений для отдыха россиян

АТОР: ОАЭ вернулись в число самых популярных направлений для отдыха российских туристов

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРайон Даунтаун Дубай в Дубае
Район Даунтаун Дубай в Дубае - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после снятия запрета на продажу туров вернулись в сентябре в пятерку самых популярных направлений для отдыха российских туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"ОАЭ вернулись в пятерку самых популярных направлений сентября после снятия запрета на продажу туров", - говорится в сообщении.
По данным АТОР, средний чек тура в страну составляет 177,7 тысячи рублей на двоих с перелетом при средней продолжительности отдыха в 7 ночей
В топе спроса у российских туристов находится Дубай, однако также вырос интерес и к Рас-эль-Хайме, Аджману и Шардже, добавили там.
МИД России 19 июня отменил рекомендации россиянам отказаться от поездок в страны Персидского залива, введенные в начале марта в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Вслед за МИД сняло ограничения на продажу туров в страны региона и Минэкономразвития. АТОР позднее сообщала, что российские туроператоры уже выставили на продажу пакетные туры в ОАЭ.
 
ТуризмБизнесРОССИЯОАЭДубайПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВАТОРМИД
 
 
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