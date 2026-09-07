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Авиакомпании корректируют расписание из-за извержения вулкана в Индонезии
Авиакомпании корректируют расписание из-за извержения вулкана в Индонезии - 07.09.2026, ПРАЙМ
Авиакомпании корректируют расписание из-за извержения вулкана в Индонезии
Авиакомпании корректируют расписание из-за задержек рейсов в Юго-Восточной Азии после извержения вулкана в Индонезии, сообщили в Ассоциации туроператоров России | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T13:46+0300
2026-09-07T13:46+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Авиакомпании корректируют расписание из-за задержек рейсов в Юго-Восточной Азии после извержения вулкана в Индонезии, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ряд Тelegram-каналов сообщал, что около 600 российских туристов второй день ожидают вылета из международного аэропорта "Нойбай" в Ханое. Рейс VN63 авиакомпании Vietnam Airlines по маршруту Ханой — Москва был перенесен.
"Перевозчик корректирует полетные программы из-за проблем с перелетами в Юго-Восточной Азии, вызванных извержением вулкана в Индонезии", - цитирует АТОР туроператора Space Travel.
По их словам, у компании были туристы на этих рейсах, но после заявления Vietnam Airlines о планируемых задержках все путешественники были пересажены на рейсы "Аэрофлота".
Непрерывное извержение вулкана Анак-Кракатау наблюдается с 4 сентября. Оно сопровождается грохотом, вибрациями и фонтанами лавы. Вулканический пепел, согласно спутниковым данным, поднимался почти до 15 километров над уровнем моря.
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Бизнес, Туризм, ИНДОНЕЗИЯ, МОСКВА, АТОР, Аэрофлот
Авиакомпании корректируют расписание из-за извержения вулкана в Индонезии
АТОР: авиакомпании корректируют расписание из-за задержек рейсов в Юго-Восточной Азии
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Авиакомпании корректируют расписание из-за задержек рейсов в Юго-Восточной Азии после извержения вулкана в Индонезии, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ряд Тelegram-каналов сообщал, что около 600 российских туристов второй день ожидают вылета из международного аэропорта "Нойбай" в Ханое. Рейс VN63 авиакомпании Vietnam Airlines по маршруту Ханой — Москва был перенесен.
"Перевозчик корректирует полетные программы из-за проблем с перелетами в Юго-Восточной Азии, вызванных извержением вулкана в Индонезии", - цитирует АТОР туроператора Space Travel.
По их словам, у компании были туристы на этих рейсах, но после заявления Vietnam Airlines о планируемых задержках все путешественники были пересажены на рейсы "Аэрофлота".
Непрерывное извержение вулкана Анак-Кракатау наблюдается с 4 сентября. Оно сопровождается грохотом, вибрациями и фонтанами лавы. Вулканический пепел, согласно спутниковым данным, поднимался почти до 15 километров над уровнем моря.