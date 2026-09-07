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Глава "АвтоВАЗа" назвал задачу концерна на ближайшие годы
Глава "АвтоВАЗа" назвал задачу концерна на ближайшие годы - 07.09.2026, ПРАЙМ
Глава "АвтоВАЗа" назвал задачу концерна на ближайшие годы
Задачей "АвтоВАЗа" на ближайшие годы является сохранение доли бренда Lada на российском авторынке на уровне около 25%, заявил президент автоконцерна Максим... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T20:26+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Задачей "АвтоВАЗа" на ближайшие годы является сохранение доли бренда Lada на российском авторынке на уровне около 25%, заявил президент автоконцерна Максим Соколов. "Если в прошлом десятилетии в среднем эта доля составляла 15-20%, то сейчас мы уже уверенно держим планку четверти рынка, а это в соответствии с терминологией Федеральной антимонопольной службы уже является доминирующим положением", - сказал он в интервью телеканалу ОТР. "Задача "АвтоВАЗа" и стратегия глобальная в будущем состоит в том, чтобы сохранять эту долю рынка, сохранять популярность нашего бренда, а значит, внимательно и постоянно работать над его качеством, ну и создавать новые модели", - добавил Соколов. Он отметил, что с момента смены владельцев "АвтоВАЗа" российский авторынок претерпел существенные изменения, и на смену европейским, японским, корейским и американским брендам пришел ряд китайских производителей. "Но мы достойно отвечаем на этот вызов и, как я уже сказал, за этот период, за последние четыре года в новейшей истории "АвтоВАЗа" наша доля даже немножко увеличилась", - уточнил глава концерна.
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бизнес, россия, максим соколов, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, РОССИЯ, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
Глава "АвтоВАЗа" назвал задачу концерна на ближайшие годы
Соколов назвал сохранение доли Lada на авторынке России на уровне 25% задачей "АвтоВАЗа"
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Задачей "АвтоВАЗа" на ближайшие годы является сохранение доли бренда Lada на российском авторынке на уровне около 25%, заявил президент автоконцерна Максим Соколов.
"Если в прошлом десятилетии в среднем эта доля составляла 15-20%, то сейчас мы уже уверенно держим планку четверти рынка, а это в соответствии с терминологией Федеральной антимонопольной службы уже является доминирующим положением", - сказал он в интервью телеканалу ОТР.
"Задача "АвтоВАЗа" и стратегия глобальная в будущем состоит в том, чтобы сохранять эту долю рынка, сохранять популярность нашего бренда, а значит, внимательно и постоянно работать над его качеством, ну и создавать новые модели", - добавил Соколов.
Он отметил, что с момента смены владельцев "АвтоВАЗа" российский авторынок претерпел существенные изменения, и на смену европейским, японским, корейским и американским брендам пришел ряд китайских производителей.
"Но мы достойно отвечаем на этот вызов и, как я уже сказал, за этот период, за последние четыре года в новейшей истории "АвтоВАЗа" наша доля даже немножко увеличилась", - уточнил глава концерна.