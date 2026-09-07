https://1prime.ru/20260907/dfo-873092216.html
В ДФО планируют заключать долгосрочные контракты с АТР на поставку сырья
В ДФО планируют заключать долгосрочные контракты с АТР на поставку сырья - 07.09.2026, ПРАЙМ
В ДФО планируют заключать долгосрочные контракты с АТР на поставку сырья
Долгосрочные контракты со странами Азиатско-Тихоокеанского региона на поставку сырья планируется заключать в ДФО с использованием инструментов господдержки... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T22:08+0300
2026-09-07T22:08+0300
2026-09-07T22:08+0300
нефть
азиатско-тихоокеанский регион
дальний восток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873092216.jpg?1788808131
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Долгосрочные контракты со странами Азиатско-Тихоокеанского региона на поставку сырья планируется заключать в ДФО с использованием инструментов господдержки экспорта и гарантий, следует из стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036 года.
Правительство России в понедельник утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Приоритетными мерами реализации задачи по расширению внутреннего использования и экспортного потенциала добываемого сырья являются: заключение долгосрочных контрактов на поставку сырья и продуктов его переработки с партнерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и других государств с использованием инструментов государственной поддержки экспорта и гарантий", - говорится в документе.
Кроме того, как отмечается в документе, соответствующими приоритетными мерами также являются диверсификация экспортных рынков сбыта, а также обеспечение стабильного уровня добычи нефти и наращивание добычи природного газа для развития экспортного потенциала и удовлетворения внутренних потребностей Дальневосточного федерального округа.
азиатско-тихоокеанский регион
дальний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, азиатско-тихоокеанский регион, дальний восток
Нефть, Азиатско-Тихоокеанский регион, Дальний Восток
В ДФО планируют заключать долгосрочные контракты с АТР на поставку сырья
В ДФО планируют заключать долгосрочные контракты с АТР на поставку сырья
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Долгосрочные контракты со странами Азиатско-Тихоокеанского региона на поставку сырья планируется заключать в ДФО с использованием инструментов господдержки экспорта и гарантий, следует из стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036 года.
Правительство России в понедельник утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Приоритетными мерами реализации задачи по расширению внутреннего использования и экспортного потенциала добываемого сырья являются: заключение долгосрочных контрактов на поставку сырья и продуктов его переработки с партнерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и других государств с использованием инструментов государственной поддержки экспорта и гарантий", - говорится в документе.
Кроме того, как отмечается в документе, соответствующими приоритетными мерами также являются диверсификация экспортных рынков сбыта, а также обеспечение стабильного уровня добычи нефти и наращивание добычи природного газа для развития экспортного потенциала и удовлетворения внутренних потребностей Дальневосточного федерального округа.