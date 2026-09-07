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В ДФО планируют заключать долгосрочные контракты с АТР на поставку сырья

В ДФО планируют заключать долгосрочные контракты с АТР на поставку сырья - 07.09.2026, ПРАЙМ

В ДФО планируют заключать долгосрочные контракты с АТР на поставку сырья

Долгосрочные контракты со странами Азиатско-Тихоокеанского региона на поставку сырья планируется заключать в ДФО с использованием инструментов господдержки... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T22:08+0300

2026-09-07T22:08+0300

2026-09-07T22:08+0300

нефть

азиатско-тихоокеанский регион

дальний восток

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Долгосрочные контракты со странами Азиатско-Тихоокеанского региона на поставку сырья планируется заключать в ДФО с использованием инструментов господдержки экспорта и гарантий, следует из стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Правительство России в понедельник утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. "Приоритетными мерами реализации задачи по расширению внутреннего использования и экспортного потенциала добываемого сырья являются: заключение долгосрочных контрактов на поставку сырья и продуктов его переработки с партнерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и других государств с использованием инструментов государственной поддержки экспорта и гарантий", - говорится в документе. Кроме того, как отмечается в документе, соответствующими приоритетными мерами также являются диверсификация экспортных рынков сбыта, а также обеспечение стабильного уровня добычи нефти и наращивание добычи природного газа для развития экспортного потенциала и удовлетворения внутренних потребностей Дальневосточного федерального округа.

азиатско-тихоокеанский регион

дальний восток

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нефть, азиатско-тихоокеанский регион, дальний восток