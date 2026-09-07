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Добыча полезных ископаемых в ДФО должна вырасти в 1,5 раза к 2036 году
Добыча полезных ископаемых в ДФО должна вырасти в 1,5 раза к 2036 году - 07.09.2026, ПРАЙМ
Добыча полезных ископаемых в ДФО должна вырасти в 1,5 раза к 2036 году
Валовая добавленная стоимость в добыче полезных ископаемых на Дальнем Востоке должна вырасти в 1,5 раза к 2036 году относительно уровня 2024 года, следует из... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T21:56+0300
2026-09-07T21:56+0300
2026-09-07T21:59+0300
нефть
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Валовая добавленная стоимость в добыче полезных ископаемых на Дальнем Востоке должна вырасти в 1,5 раза к 2036 году относительно уровня 2024 года, следует из Стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Правительство России в понедельник утвердило Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Документ опубликован на сайте кабмина. "Целями наращивания добычи полезных ископаемых являются рост в 1,5 раза валовой добавленной стоимости в добыче полезных ископаемых к 2036 году относительно уровня 2024 года и продуктовая диверсификация отрасли при условии устойчивого воспроизводства минерально-сырьевой базы макрорегиона", - говорится в документе.
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нефть, дальний восток
Добыча полезных ископаемых в ДФО должна вырасти в 1,5 раза к 2036 году
Добыча полезных ископаемых на Дальнем Востоке должна вырасти в 1,5 раза к 2036 году
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Валовая добавленная стоимость в добыче полезных ископаемых на Дальнем Востоке должна вырасти в 1,5 раза к 2036 году относительно уровня 2024 года, следует из Стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года.
Правительство России в понедельник утвердило Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Документ опубликован на сайте кабмина.
"Целями наращивания добычи полезных ископаемых являются рост в 1,5 раза валовой добавленной стоимости в добыче полезных ископаемых к 2036 году относительно уровня 2024 года и продуктовая диверсификация отрасли при условии устойчивого воспроизводства минерально-сырьевой базы макрорегиона", - говорится в документе.