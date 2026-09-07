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Эксперт оценила перспективы нового маршрута экспорта нефти через Сирию
Эксперт оценила перспективы нового маршрута экспорта нефти через Сирию - 07.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценила перспективы нового маршрута экспорта нефти через Сирию
Создание нового маршрута экспорта нефти из стран Персидского залива через Сирию в обход Ормузского пролива не сможет полноценно заменить этот морской путь и в... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T14:04+0300
2026-09-07T14:04+0300
2026-09-07T14:04+0300
нефть
бизнес
персидский залив
турция
сирия
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Создание нового маршрута экспорта нефти из стран Персидского залива через Сирию в обход Ормузского пролива не сможет полноценно заменить этот морской путь и в лучшем случае станет дополнительным направлением, считает сирийская журналистка и эксперт по геополитике Мейс Криди.
Президент США Дональд Трамп в начале сентября поддержал идею использования сирийской территории в качестве альтернативного маршрута Ормузскому проливу. На фоне перебоев в судоходстве через пролив Сирия рассматривается как один из возможных вариантов перенаправления энергетических потоков.
"Этот коридор будет не больше, чем просто дополнительный маршрут, и не сможет обеспечить то, что обеспечивает Ормузский пролив", - сказала Криди РИА Новости.
По ее словам, реализация проекта потребует крупных финансовых вложений и строительства инфраструктуры, которое может занять годы. А основная финансовая нагрузка в связи с этим проектом ляжет на страны Персидского залива.
"Теоретически этот проект выглядит как восстановление нефтепроводов и использование альтернатив Ормузскому проливу. Его могла бы поддержать Турция, ...а финансировать - страны Персидского залива. Однако на практике такие проекты требуют больших затрат", - отметила эксперт.
Она добавила, что нефтяные доходы и финансовые возможности стран региона сейчас ограничены. По ее мнению, для мировой экономики это будет не простой проект.
Криди подчеркнула, что морские маршруты обладают рядом преимуществ по скорости и организации перевозок. Поэтому сухопутный коридор через Сирию сможет выполнять лишь вспомогательную функцию.
Также эксперт указала на риски, связанные с тем, что в нынешних условиях регион милитаризован и в нем широко распространены вооруженные группировки.
персидский залив
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нефть, бизнес, персидский залив, турция, сирия
Нефть, Бизнес, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ
Эксперт оценила перспективы нового маршрута экспорта нефти через Сирию
Криди: новый маршрут экспорта нефти через Сирию не заменит морской путь Персидского залива
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Создание нового маршрута экспорта нефти из стран Персидского залива через Сирию в обход Ормузского пролива не сможет полноценно заменить этот морской путь и в лучшем случае станет дополнительным направлением, считает сирийская журналистка и эксперт по геополитике Мейс Криди.
Президент США Дональд Трамп в начале сентября поддержал идею использования сирийской территории в качестве альтернативного маршрута Ормузскому проливу. На фоне перебоев в судоходстве через пролив Сирия рассматривается как один из возможных вариантов перенаправления энергетических потоков.
"Этот коридор будет не больше, чем просто дополнительный маршрут, и не сможет обеспечить то, что обеспечивает Ормузский пролив", - сказала Криди РИА Новости.
По ее словам, реализация проекта потребует крупных финансовых вложений и строительства инфраструктуры, которое может занять годы. А основная финансовая нагрузка в связи с этим проектом ляжет на страны Персидского залива.
"Теоретически этот проект выглядит как восстановление нефтепроводов и использование альтернатив Ормузскому проливу. Его могла бы поддержать Турция, ...а финансировать - страны Персидского залива. Однако на практике такие проекты требуют больших затрат", - отметила эксперт.
Она добавила, что нефтяные доходы и финансовые возможности стран региона сейчас ограничены. По ее мнению, для мировой экономики это будет не простой проект.
Криди подчеркнула, что морские маршруты обладают рядом преимуществ по скорости и организации перевозок. Поэтому сухопутный коридор через Сирию сможет выполнять лишь вспомогательную функцию.
Также эксперт указала на риски, связанные с тем, что в нынешних условиях регион милитаризован и в нем широко распространены вооруженные группировки.