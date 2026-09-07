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"Шторм кризиса не утихнет": Эрдоган назвал цену конфликта вокруг Ирана - 07.09.2026, ПРАЙМ
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"Шторм кризиса не утихнет": Эрдоган назвал цену конфликта вокруг Ирана
"Шторм кризиса не утихнет": Эрдоган назвал цену конфликта вокруг Ирана - 07.09.2026, ПРАЙМ
"Шторм кризиса не утихнет": Эрдоган назвал цену конфликта вокруг Ирана
Рост цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке ложится бременем не только на Иран, но и на другие страны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган,... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T19:28+0300
2026-09-07T19:34+0300
нефть
мировая экономика
сша
турция
ближний восток
реджеп тайип эрдоган
ксир
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АНКАРА, 7 сен - ПРАЙМ. Рост цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке ложится бременем не только на Иран, но и на другие страны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркнув, что Анкара не намерена менять курс экономической политики. "Счет за войну, начавшуюся из-за провокаций и подстрекательств Израиля, оплачивает не только иранский народ, но и весь мир. Пока этот радикальный подход не изменится, шторм кризиса не утихнет", - заявил Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров. По словам турецкого лидера, рост цен на нефть наблюдается во многих странах, включая США. При этом, как отмечает президент, Турция продолжает удерживать экономику на траектории развития и роста. Эрдоган назвал опубликованную в воскресенье среднесрочную экономическую программу примером продолжения этого курса. Он подчеркнул, что, несмотря на существующие трудности, власти не намерены отказываться от политики, ориентированной на производство и инвестиции. Эрдоган заявил о сохранении решительного курса на борьбу с инфляцией. Шестого сентября вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, представляя обновленную среднесрочную программу, сообщил, что власти повысили прогноз годовой инфляции в 2026 году с 16% до 28,4%. Центральное командование Пентагона 5 сентября сообщило, что силы США атаковали три иранских нефтяных танкера у острова Харк, в районе Джаска и в Оманском заливе. В ответ на это иранские силы нанесли удары по трем нефтяным танкерам, аффилированным с США, в Ормузском проливе, а позднее агентство Рейтер передало, что КСИР нанес удар баллистическими ракетами по авианосцу и эсминцу США. Агентство Блумберг в понедельник передавало, что Goldman Sachs ожидает роста цен на нефть до 120 долларов за баррель в случае увеличения количества атак на танкеры на Ближнем Востоке.
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нефть, мировая экономика, сша, турция, ближний восток, реджеп тайип эрдоган, ксир, goldman sachs
Нефть, Мировая экономика, США, ТУРЦИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Реджеп Тайип Эрдоган, КСИР, Goldman Sachs
19:28 07.09.2026 (обновлено: 19:34 07.09.2026)
 
"Шторм кризиса не утихнет": Эрдоган назвал цену конфликта вокруг Ирана

Эрдоган: рост цен на нефть из-за конфликта вокруг Ирана ложится бременем на весь мир

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Владимир Астапкович
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АНКАРА, 7 сен - ПРАЙМ. Рост цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке ложится бременем не только на Иран, но и на другие страны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркнув, что Анкара не намерена менять курс экономической политики.
"Счет за войну, начавшуюся из-за провокаций и подстрекательств Израиля, оплачивает не только иранский народ, но и весь мир. Пока этот радикальный подход не изменится, шторм кризиса не утихнет", - заявил Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.
По словам турецкого лидера, рост цен на нефть наблюдается во многих странах, включая США.
При этом, как отмечает президент, Турция продолжает удерживать экономику на траектории развития и роста. Эрдоган назвал опубликованную в воскресенье среднесрочную экономическую программу примером продолжения этого курса.
Он подчеркнул, что, несмотря на существующие трудности, власти не намерены отказываться от политики, ориентированной на производство и инвестиции. Эрдоган заявил о сохранении решительного курса на борьбу с инфляцией. Шестого сентября вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, представляя обновленную среднесрочную программу, сообщил, что власти повысили прогноз годовой инфляции в 2026 году с 16% до 28,4%.
Центральное командование Пентагона 5 сентября сообщило, что силы США атаковали три иранских нефтяных танкера у острова Харк, в районе Джаска и в Оманском заливе. В ответ на это иранские силы нанесли удары по трем нефтяным танкерам, аффилированным с США, в Ормузском проливе, а позднее агентство Рейтер передало, что КСИР нанес удар баллистическими ракетами по авианосцу и эсминцу США.
Агентство Блумберг в понедельник передавало, что Goldman Sachs ожидает роста цен на нефть до 120 долларов за баррель в случае увеличения количества атак на танкеры на Ближнем Востоке.
 
НефтьМировая экономикаСШАТУРЦИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКРеджеп Тайип ЭрдоганКСИРGoldman Sachs
 
 
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