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"Газпром нефть" ожидает поставку второго флота для ГРП в 2027 году

"Газпром нефть" ожидает поставку второго флота для ГРП в 2027 году - 07.09.2026, ПРАЙМ

"Газпром нефть" ожидает поставку второго флота для ГРП в 2027 году

"Газпром нефть" ожидает поставку второго российского флота для гидроразрыва пласта (ГРП) в 2027 году, сообщил журналистам генеральный директор... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T10:50+0300

2026-09-07T10:50+0300

2026-09-07T10:50+0300

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефть" ожидает поставку второго российского флота для гидроразрыва пласта (ГРП) в 2027 году, сообщил журналистам генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Дмитрий Колупаев. Гидроразрыв пласта - это технология для увеличения добычи нефти на месторождениях с выработанными или трудноизвлекаемыми запасами. Флот ГРП состоит из мобильных насосных установок для закачки в скважины специальных жидкостей, пунктов управления и контроля, полевых лабораторий и другой техники. Первый отечественный серийный флот ГРП был создан в России в 2025 году и запущен на Южно-Приобском месторождении "Газпромнефть-Хантос". По словам Колупаева, первый отечественный флот ГРП выполнил уже более 150 операций и работает в штатном режиме. По своим характеристикам он не уступает зарубежным аналогам. При этом техника оснащена самоходным шасси, что делает комплекс компактнее и повышает проходимость. "В 2027 году ожидаем поставку второго серийного российского флота ГРП. Потенциал тиражирования большой: доля трудноизвлекаемых запасов высока, а гидроразрыв пласта остается основным методом увеличения нефтеотдачи", - сказал Колупаев. Он добавил, что в этом году на Южно-Приобском месторождении пройдут опытно-промышленные испытания первого электрического флота гидроразрыва пласта, которое позволит экономить на топливе. В мировой практике такие решения есть, в России пока нет. "При разработке новых лицензионных участков можно заранее предусмотреть соответствующую инфраструктуру и использовать электрический флот для ГРП, снижая затраты на дизельное топливо. В мировой практике такие решения есть, в России пока нет", - пояснил он. "Газпром нефть" – одна из крупнейших в России вертикально-интегрированных нефтяных компании. В ХМАО-Югре работает крупнейшее дочернее предприятие "Газпромнефть-Хантос", на долю которого приходится свыше 20% добычи жидких углеводородов компании. Один из ключевых активов предприятия - месторождение имени Жагрина, входящее в добычной кластер "Зима".

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нефть, россия, хмао-югра, газпром