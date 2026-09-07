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Хакасии списали более 2,3 миллиарда рублей по бюджетным кредитам - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Хакасии списали более 2,3 миллиарда рублей по бюджетным кредитам
Хакасии списали более 2,3 миллиарда рублей по бюджетным кредитам - 07.09.2026, ПРАЙМ
Хакасии списали более 2,3 миллиарда рублей по бюджетным кредитам
Свыше 2,3 миллиарда рублей было списано Хакасии по бюджетным кредитам в 2025-2026 годах, высвобожденные средства были направлены на проекты ЖКХ и госзадачи в... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T20:35+0300
2026-09-07T20:42+0300
финансы
хакасия
антон силуанов
минфин рф
минфин
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Свыше 2,3 миллиарда рублей было списано Хакасии по бюджетным кредитам в 2025-2026 годах, высвобожденные средства были направлены на проекты ЖКХ и госзадачи в регионе, сообщает Минфин РФ по итогам встречи министра финансов Антона Силуанова с главой региона Валентином Коноваловым. "В рамках программы списания 2/3 задолженности субъектов РФ по ранее выданным бюджетным кредитам в 2025-2026 годах Хакасии было списано более 2,3 миллиарда рублей. Высвобожденные средства направлены на реализацию проектов в сфере ЖКХ, а также на решение приоритетных государственных задач в регионе", - говорится в сообщении. В ходе встречи были затронуты вопросы социально-экономического развития региона и состояние ключевых отраслей экономики. "Особое внимание было уделено обеспечению сбалансированности бюджета республики и реализации программы оздоровления региональных финансов", - отмечается в материалах. Также была отмечена важность укрепления финансовой устойчивости региона, наращивания собственной доходной базы и проведения взвешенной бюджетной политики при безусловном выполнении всех социальных обязательств. "Республика Хакасия получает регулярную финансовую поддержку. В текущем году в федеральном бюджете для нее предусмотрены дотации – более 7,3 миллиарда рублей и целевые межбюджетные трансферты – свыше 10 миллиардов рублей", - говорится в материалах. По итогам встречи Силуанов и Коновалов договорились продолжить взаимодействие по вопросам социально-экономического развития Хакасии, отмечается в сообщении.
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финансы, хакасия, антон силуанов, минфин рф, минфин
Финансы, ХАКАСИЯ, Антон Силуанов, Минфин РФ, Минфин
20:35 07.09.2026 (обновлено: 20:42 07.09.2026)
 
Хакасии списали более 2,3 миллиарда рублей по бюджетным кредитам

Минфин: свыше 2,3 миллиарда рублей списали Хакасии по бюджетным кредитам в 2025-2026 годах

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Свыше 2,3 миллиарда рублей было списано Хакасии по бюджетным кредитам в 2025-2026 годах, высвобожденные средства были направлены на проекты ЖКХ и госзадачи в регионе, сообщает Минфин РФ по итогам встречи министра финансов Антона Силуанова с главой региона Валентином Коноваловым.
"В рамках программы списания 2/3 задолженности субъектов РФ по ранее выданным бюджетным кредитам в 2025-2026 годах Хакасии было списано более 2,3 миллиарда рублей. Высвобожденные средства направлены на реализацию проектов в сфере ЖКХ, а также на решение приоритетных государственных задач в регионе", - говорится в сообщении.
В ходе встречи были затронуты вопросы социально-экономического развития региона и состояние ключевых отраслей экономики. "Особое внимание было уделено обеспечению сбалансированности бюджета республики и реализации программы оздоровления региональных финансов", - отмечается в материалах.
Также была отмечена важность укрепления финансовой устойчивости региона, наращивания собственной доходной базы и проведения взвешенной бюджетной политики при безусловном выполнении всех социальных обязательств.
"Республика Хакасия получает регулярную финансовую поддержку. В текущем году в федеральном бюджете для нее предусмотрены дотации – более 7,3 миллиарда рублей и целевые межбюджетные трансферты – свыше 10 миллиардов рублей", - говорится в материалах.
По итогам встречи Силуанов и Коновалов договорились продолжить взаимодействие по вопросам социально-экономического развития Хакасии, отмечается в сообщении.
 
ФинансыХАКАСИЯАнтон СилуановМинфин РФМинфин
 
 
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