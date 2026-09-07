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В России начали добывать нефть баженовской свиты

В России начали добывать нефть баженовской свиты - 07.09.2026, ПРАЙМ

В России начали добывать нефть баженовской свиты

Нефть баженовской свиты в России не могли извлечь еще 10 лет назад, но появление новых технологий позволило получить стабильные объемы на пилотных проектах,... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T08:17+0300

2026-09-07T08:17+0300

2026-09-07T08:56+0300

нефть

валерий степанов

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Нефть баженовской свиты в России не могли извлечь еще 10 лет назад, но появление новых технологий позволило получить стабильные объемы на пилотных проектах, рассказала РИА Новости замгендиректора по геологоразведочным работам на нефть и газ Института Карпинского Валерия Степанова. "Самый яркий пример - трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ) и, в частности, баженовская свита. Еще 10-15 лет назад бажен (это огромная по площади, но крайне низкопроницаемая порода) называли "спящим гигантом". Технологически мы не могли извлечь из него нефть с приемлемой экономикой", - сказала она. "Сейчас благодаря эволюции технологий многостадийного ГРП (увеличение числа стадий до 20-30 и более), использованию более агрессивных проппантов и, что важно, удешевлению бурения длинных горизонтальных стволов, пилотные проекты показывают стабильные дебиты", - добавила Степанова. Также она отметила высоковязкие нефти, которые считаются аналогами канадских нефтеносных песков. Благодаря развитию технологий парогравитационного дренажа (SAGD) и использованию полимерного заводнения, месторождения, которые раньше считались "мертвым грузом", вводятся в разработку в Тимано-Печоре, в Волго-Уральском регионе.

https://1prime.ru/20260904/irak-873056312.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, валерий степанов