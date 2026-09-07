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В России начали добывать нефть баженовской свиты - 07.09.2026, ПРАЙМ
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В России начали добывать нефть баженовской свиты
В России начали добывать нефть баженовской свиты - 07.09.2026, ПРАЙМ
В России начали добывать нефть баженовской свиты
Нефть баженовской свиты в России не могли извлечь еще 10 лет назад, но появление новых технологий позволило получить стабильные объемы на пилотных проектах,... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T08:17+0300
2026-09-07T08:56+0300
нефть
валерий степанов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873061553.jpg?1788760578
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Нефть баженовской свиты в России не могли извлечь еще 10 лет назад, но появление новых технологий позволило получить стабильные объемы на пилотных проектах, рассказала РИА Новости замгендиректора по геологоразведочным работам на нефть и газ Института Карпинского Валерия Степанова. "Самый яркий пример - трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ) и, в частности, баженовская свита. Еще 10-15 лет назад бажен (это огромная по площади, но крайне низкопроницаемая порода) называли "спящим гигантом". Технологически мы не могли извлечь из него нефть с приемлемой экономикой", - сказала она. "Сейчас благодаря эволюции технологий многостадийного ГРП (увеличение числа стадий до 20-30 и более), использованию более агрессивных проппантов и, что важно, удешевлению бурения длинных горизонтальных стволов, пилотные проекты показывают стабильные дебиты", - добавила Степанова. Также она отметила высоковязкие нефти, которые считаются аналогами канадских нефтеносных песков. Благодаря развитию технологий парогравитационного дренажа (SAGD) и использованию полимерного заводнения, месторождения, которые раньше считались "мертвым грузом", вводятся в разработку в Тимано-Печоре, в Волго-Уральском регионе.
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нефть, валерий степанов
Нефть, Валерий Степанов
08:17 07.09.2026 (обновлено: 08:56 07.09.2026)
 
В России начали добывать нефть баженовской свиты

Эксперт Степанова: нефть баженовской свиты в России не могли извлечь еще 10 лет назад

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Нефть баженовской свиты в России не могли извлечь еще 10 лет назад, но появление новых технологий позволило получить стабильные объемы на пилотных проектах, рассказала РИА Новости замгендиректора по геологоразведочным работам на нефть и газ Института Карпинского Валерия Степанова.
"Самый яркий пример - трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ) и, в частности, баженовская свита. Еще 10-15 лет назад бажен (это огромная по площади, но крайне низкопроницаемая порода) называли "спящим гигантом". Технологически мы не могли извлечь из него нефть с приемлемой экономикой", - сказала она.
"Сейчас благодаря эволюции технологий многостадийного ГРП (увеличение числа стадий до 20-30 и более), использованию более агрессивных проппантов и, что важно, удешевлению бурения длинных горизонтальных стволов, пилотные проекты показывают стабильные дебиты", - добавила Степанова.
Также она отметила высоковязкие нефти, которые считаются аналогами канадских нефтеносных песков. Благодаря развитию технологий парогравитационного дренажа (SAGD) и использованию полимерного заводнения, месторождения, которые раньше считались "мертвым грузом", вводятся в разработку в Тимано-Печоре, в Волго-Уральском регионе.
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НефтьВалерий Степанов
 
 
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