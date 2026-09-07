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В Ираке назвали поиск новых маршрутов экспорта нефти вопросом безопасности - 07.09.2026, ПРАЙМ
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В Ираке назвали поиск новых маршрутов экспорта нефти вопросом безопасности
В Ираке назвали поиск новых маршрутов экспорта нефти вопросом безопасности - 07.09.2026, ПРАЙМ
В Ираке назвали поиск новых маршрутов экспорта нефти вопросом безопасности
Поиск новых маршрутов экспорта нефти Ирака из-за ситуации в Ормузском проливе является вопросом безопасности для страны, учитывая ее зависимость от нефтяных... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T14:59+0300
2026-09-07T15:02+0300
нефть
ирак
ормузский пролив
багдад
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БАГДАД, 7 сен - ПРАЙМ. Поиск новых маршрутов экспорта нефти Ирака из-за ситуации в Ормузском проливе является вопросом безопасности для страны, учитывая ее зависимость от нефтяных доходов, заявил РИА Новости финансовый советник премьер-министра страны Мазхар Мохаммад Салех. "Разнообразие экспортных маршрутов - это не просто вопрос логистики, а часть экономической и суверенной безопасности Ирака", - сказал Салех. По его словам, Багдаду необходимо использовать доступные трубопроводы, сухопутные и морские пункты вывоза. Альтернативные маршруты следует развивать при наличии необходимых технических, юридических и экономических условий. Советник премьера также предупредил о влиянии перебоев в работе Ормузского пролива на валютные резервы страны. "Продолжающийся отток иностранной валюты из экономики темпами, превышающими ее приток, естественным образом оказывает давление на валютные резервы", - отметил он. Салех подчеркнул, что валютные резервы имеют ключевое значение для стабильности денежной системы. Они позволяют государству и частному сектору финансировать внешнюю торговлю и поддерживать стабильность валютного рынка. Ранее СМИ сообщали, что с начала марта по конец июня валютные резервы Ирака сократились на 15,6%, то есть практически на 16 миллиардов долларов. Ирак в основном использует Ормузский пролив для экспорта своей нефти. Любые перебои в судоходстве через него отражаются на нефтяных доходах страны.
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нефть, ирак, ормузский пролив, багдад
Нефть, ИРАК, Ормузский пролив, БАГДАД
14:59 07.09.2026 (обновлено: 15:02 07.09.2026)
 
В Ираке назвали поиск новых маршрутов экспорта нефти вопросом безопасности

Советник премьера Ирака Салех: поиск новых маршрутов экспорта нефти — вопрос безопасности

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БАГДАД, 7 сен - ПРАЙМ. Поиск новых маршрутов экспорта нефти Ирака из-за ситуации в Ормузском проливе является вопросом безопасности для страны, учитывая ее зависимость от нефтяных доходов, заявил РИА Новости финансовый советник премьер-министра страны Мазхар Мохаммад Салех.
"Разнообразие экспортных маршрутов - это не просто вопрос логистики, а часть экономической и суверенной безопасности Ирака", - сказал Салех.
По его словам, Багдаду необходимо использовать доступные трубопроводы, сухопутные и морские пункты вывоза. Альтернативные маршруты следует развивать при наличии необходимых технических, юридических и экономических условий.
Советник премьера также предупредил о влиянии перебоев в работе Ормузского пролива на валютные резервы страны.
"Продолжающийся отток иностранной валюты из экономики темпами, превышающими ее приток, естественным образом оказывает давление на валютные резервы", - отметил он.
Салех подчеркнул, что валютные резервы имеют ключевое значение для стабильности денежной системы. Они позволяют государству и частному сектору финансировать внешнюю торговлю и поддерживать стабильность валютного рынка.
Ранее СМИ сообщали, что с начала марта по конец июня валютные резервы Ирака сократились на 15,6%, то есть практически на 16 миллиардов долларов.
Ирак в основном использует Ормузский пролив для экспорта своей нефти. Любые перебои в судоходстве через него отражаются на нефтяных доходах страны.
 
НефтьИРАКОрмузский проливБАГДАД
 
 
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