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В Ираке назвали поиск новых маршрутов экспорта нефти вопросом безопасности

В Ираке назвали поиск новых маршрутов экспорта нефти вопросом безопасности - 07.09.2026, ПРАЙМ

В Ираке назвали поиск новых маршрутов экспорта нефти вопросом безопасности

Поиск новых маршрутов экспорта нефти Ирака из-за ситуации в Ормузском проливе является вопросом безопасности для страны, учитывая ее зависимость от нефтяных... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T14:59+0300

2026-09-07T14:59+0300

2026-09-07T15:02+0300

нефть

ирак

ормузский пролив

багдад

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БАГДАД, 7 сен - ПРАЙМ. Поиск новых маршрутов экспорта нефти Ирака из-за ситуации в Ормузском проливе является вопросом безопасности для страны, учитывая ее зависимость от нефтяных доходов, заявил РИА Новости финансовый советник премьер-министра страны Мазхар Мохаммад Салех. "Разнообразие экспортных маршрутов - это не просто вопрос логистики, а часть экономической и суверенной безопасности Ирака", - сказал Салех. По его словам, Багдаду необходимо использовать доступные трубопроводы, сухопутные и морские пункты вывоза. Альтернативные маршруты следует развивать при наличии необходимых технических, юридических и экономических условий. Советник премьера также предупредил о влиянии перебоев в работе Ормузского пролива на валютные резервы страны. "Продолжающийся отток иностранной валюты из экономики темпами, превышающими ее приток, естественным образом оказывает давление на валютные резервы", - отметил он. Салех подчеркнул, что валютные резервы имеют ключевое значение для стабильности денежной системы. Они позволяют государству и частному сектору финансировать внешнюю торговлю и поддерживать стабильность валютного рынка. Ранее СМИ сообщали, что с начала марта по конец июня валютные резервы Ирака сократились на 15,6%, то есть практически на 16 миллиардов долларов. Ирак в основном использует Ормузский пролив для экспорта своей нефти. Любые перебои в судоходстве через него отражаются на нефтяных доходах страны.

ирак

ормузский пролив

багдад

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нефть, ирак, ормузский пролив, багдад