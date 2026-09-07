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Сын Байдена запустит мемкоин в честь его скандального ноутбука, пишут СМИ

Сын Байдена запустит мемкоин в честь его скандального ноутбука, пишут СМИ - 07.09.2026, ПРАЙМ

Сын Байдена запустит мемкоин в честь его скандального ноутбука, пишут СМИ

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер планирует запустить мемкоин, названный в честь его ноутбука, вокруг которого в 2020 году разгорелся коррупционный... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T20:33+0300

2026-09-07T20:33+0300

2026-09-07T20:33+0300

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джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер планирует запустить мемкоин, названный в честь его ноутбука, вокруг которого в 2020 году разгорелся коррупционный скандал, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Сын бывшего президента Джо Байдена запускает мемкоин... Он назвал его в честь самого известного персонального компьютера в политической истории Америки. Токен Байдена будет торговаться под тикером $LAPTOP (англ. ноутбук - ред.) и будет запущен 9 сентября", - пишет газета со ссылкой на осведомленных лиц. При этом, по информации издания, 20% мемкоинов будет направлено людям, потерявшим деньги на операциях со связанным с Трампом мемкоином $TRUMP. Еще 30% будут принадлежать основателям $LAPTOP, в том числе и самому Байдену, причем без права продажи в первые полгода. Еще 30% выпуска $LAPTOP, по соглашению основателей, будут уничтожены если в определенное время произойдут 30 событий, такие как победа демократа на выборах 2028 года и новый ценовой рекорд биткоина, или если оценка мемкоина превзойдет его связанный с президентом аналог. Оставшиеся 20% будут направлены на благотворительность. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Президент США Дональд Трамп тогда утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка, по его словам, была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Позднее этот же ноутбук стал источником скандальных личных фотографий сына президента, на которых он был запечатлен с наркотиками и проститутками.

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технологии, мировая экономика, сша, джо байден, дональд трамп, хантер байден