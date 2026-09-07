Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сын Байдена запустит мемкоин в честь его скандального ноутбука, пишут СМИ - 07.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260907/memkoin-873089851.html
Сын Байдена запустит мемкоин в честь его скандального ноутбука, пишут СМИ
Сын Байдена запустит мемкоин в честь его скандального ноутбука, пишут СМИ - 07.09.2026, ПРАЙМ
Сын Байдена запустит мемкоин в честь его скандального ноутбука, пишут СМИ
Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер планирует запустить мемкоин, названный в честь его ноутбука, вокруг которого в 2020 году разгорелся коррупционный... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T20:33+0300
2026-09-07T20:33+0300
технологии
мировая экономика
сша
джо байден
дональд трамп
хантер байден
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873089851.jpg?1788802416
ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер планирует запустить мемкоин, названный в честь его ноутбука, вокруг которого в 2020 году разгорелся коррупционный скандал, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Сын бывшего президента Джо Байдена запускает мемкоин... Он назвал его в честь самого известного персонального компьютера в политической истории Америки. Токен Байдена будет торговаться под тикером $LAPTOP (англ. ноутбук - ред.) и будет запущен 9 сентября", - пишет газета со ссылкой на осведомленных лиц. При этом, по информации издания, 20% мемкоинов будет направлено людям, потерявшим деньги на операциях со связанным с Трампом мемкоином $TRUMP. Еще 30% будут принадлежать основателям $LAPTOP, в том числе и самому Байдену, причем без права продажи в первые полгода. Еще 30% выпуска $LAPTOP, по соглашению основателей, будут уничтожены если в определенное время произойдут 30 событий, такие как победа демократа на выборах 2028 года и новый ценовой рекорд биткоина, или если оценка мемкоина превзойдет его связанный с президентом аналог. Оставшиеся 20% будут направлены на благотворительность. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Президент США Дональд Трамп тогда утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка, по его словам, была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Позднее этот же ноутбук стал источником скандальных личных фотографий сына президента, на которых он был запечатлен с наркотиками и проститутками.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, сша, джо байден, дональд трамп, хантер байден
Технологии, Мировая экономика, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Хантер Байден
20:33 07.09.2026
 
Сын Байдена запустит мемкоин в честь его скандального ноутбука, пишут СМИ

WSJ: сын Байдена запустит мемкоин в честь спровоцировавшего коррупционный скандал ноутбука

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер планирует запустить мемкоин, названный в честь его ноутбука, вокруг которого в 2020 году разгорелся коррупционный скандал, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Сын бывшего президента Джо Байдена запускает мемкоин... Он назвал его в честь самого известного персонального компьютера в политической истории Америки. Токен Байдена будет торговаться под тикером $LAPTOP (англ. ноутбук - ред.) и будет запущен 9 сентября", - пишет газета со ссылкой на осведомленных лиц.
При этом, по информации издания, 20% мемкоинов будет направлено людям, потерявшим деньги на операциях со связанным с Трампом мемкоином $TRUMP. Еще 30% будут принадлежать основателям $LAPTOP, в том числе и самому Байдену, причем без права продажи в первые полгода.
Еще 30% выпуска $LAPTOP, по соглашению основателей, будут уничтожены если в определенное время произойдут 30 событий, такие как победа демократа на выборах 2028 года и новый ценовой рекорд биткоина, или если оценка мемкоина превзойдет его связанный с президентом аналог. Оставшиеся 20% будут направлены на благотворительность.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma.
Президент США Дональд Трамп тогда утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка, по его словам, была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Позднее этот же ноутбук стал источником скандальных личных фотографий сына президента, на которых он был запечатлен с наркотиками и проститутками.
 
ТехнологииМировая экономикаСШАДжо БайденДональд ТрампХантер Байден
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала