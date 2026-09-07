https://1prime.ru/20260907/minpromtorg-873084687.html

Минпромторг и Минсельхоз продолжают поддержку сельхозмашиностроения

Минпромторг и Минсельхоз продолжают поддержку сельхозмашиностроения - 07.09.2026, ПРАЙМ

Минпромторг и Минсельхоз продолжают поддержку сельхозмашиностроения

Минпромторг и Минсельхоз продолжают поддержку российского сельхозмашиностроения, в частности, в России ведется оптимизация ценообразования на отечественную... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T17:52+0300

2026-09-07T17:52+0300

2026-09-07T17:52+0300

россия

бизнес

антон алиханов

оксана лут

денис мантуров

минпромторг

минсельхоз

росагролизинг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873084687.jpg?1788792740

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Минпромторг и Минсельхоз продолжают поддержку российского сельхозмашиностроения, в частности, в России ведется оптимизация ценообразования на отечественную сельхозтехнику, говорится в сообщении Минпромторга. Глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минсельхоза Оксана Лут провели совещание, посвященное вопросам развития сельскохозяйственного машиностроения. В мероприятии приняли участие представители крупнейших производителей самоходной техники, а также отраслевых ассоциаций и союзов. "Минпромторг России и Минсельхоз России продолжают совместную работу по поручениям первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Дмитрия Патрушева – ведется оптимизация ценообразования на российскую сельхозтехнику, усиливается поддержка освоения производства машин, которые ранее не выпускались в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Алиханов отметил, что в России реализуется целый комплекс мер поддержки для оптимизации затрат аграриев на обновление парка. "Это традиционная субсидия 1432, программа ДОМ.РФ, льготное кредитование и лизинг, которые реализует Росагролизинг. Дальнейшие шаги по снижению себестоимости техники могут быть предприняты в том числе за счет проектов по повышению производительности труда", – сказал министр.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, антон алиханов, оксана лут, денис мантуров, минпромторг, минсельхоз, росагролизинг