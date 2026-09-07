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Минпромторг и Минсельхоз продолжают поддержку сельхозмашиностроения
Минпромторг и Минсельхоз продолжают поддержку сельхозмашиностроения - 07.09.2026, ПРАЙМ
Минпромторг и Минсельхоз продолжают поддержку сельхозмашиностроения
Минпромторг и Минсельхоз продолжают поддержку российского сельхозмашиностроения, в частности, в России ведется оптимизация ценообразования на отечественную... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T17:52+0300
2026-09-07T17:52+0300
2026-09-07T17:52+0300
россия
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антон алиханов
оксана лут
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минсельхоз
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Минпромторг и Минсельхоз продолжают поддержку российского сельхозмашиностроения, в частности, в России ведется оптимизация ценообразования на отечественную сельхозтехнику, говорится в сообщении Минпромторга.
Глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минсельхоза Оксана Лут провели совещание, посвященное вопросам развития сельскохозяйственного машиностроения. В мероприятии приняли участие представители крупнейших производителей самоходной техники, а также отраслевых ассоциаций и союзов.
"Минпромторг России и Минсельхоз России продолжают совместную работу по поручениям первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Дмитрия Патрушева – ведется оптимизация ценообразования на российскую сельхозтехнику, усиливается поддержка освоения производства машин, которые ранее не выпускались в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Алиханов отметил, что в России реализуется целый комплекс мер поддержки для оптимизации затрат аграриев на обновление парка.
"Это традиционная субсидия 1432, программа ДОМ.РФ, льготное кредитование и лизинг, которые реализует Росагролизинг. Дальнейшие шаги по снижению себестоимости техники могут быть предприняты в том числе за счет проектов по повышению производительности труда", – сказал министр.
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россия, бизнес, антон алиханов, оксана лут, денис мантуров, минпромторг, минсельхоз, росагролизинг
РОССИЯ, Бизнес, Антон Алиханов, Оксана Лут, Денис Мантуров, Минпромторг, Минсельхоз, Росагролизинг
Минпромторг и Минсельхоз продолжают поддержку сельхозмашиностроения
Минпромторг и Минсельхоз продолжают поддержку российского сельхозмашиностроения
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Минпромторг и Минсельхоз продолжают поддержку российского сельхозмашиностроения, в частности, в России ведется оптимизация ценообразования на отечественную сельхозтехнику, говорится в сообщении Минпромторга.
Глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минсельхоза Оксана Лут провели совещание, посвященное вопросам развития сельскохозяйственного машиностроения. В мероприятии приняли участие представители крупнейших производителей самоходной техники, а также отраслевых ассоциаций и союзов.
"Минпромторг России и Минсельхоз России продолжают совместную работу по поручениям первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Дмитрия Патрушева – ведется оптимизация ценообразования на российскую сельхозтехнику, усиливается поддержка освоения производства машин, которые ранее не выпускались в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Алиханов отметил, что в России реализуется целый комплекс мер поддержки для оптимизации затрат аграриев на обновление парка.
"Это традиционная субсидия 1432, программа ДОМ.РФ, льготное кредитование и лизинг, которые реализует Росагролизинг. Дальнейшие шаги по снижению себестоимости техники могут быть предприняты в том числе за счет проектов по повышению производительности труда", – сказал министр.