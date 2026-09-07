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В Мурманске начинается отопительный сезон

В Мурманске начинается отопительный сезон - 07.09.2026, ПРАЙМ

В Мурманске начинается отопительный сезон

Отопительный сезон в жилых домах Мурманска и ЗАТО Североморск начинается во вторник, 8 сентября, сообщила министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T15:08+0300

2026-09-07T15:08+0300

2026-09-07T15:10+0300

мурманск

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МУРМАНСК, 7 сен – ПРАЙМ. Отопительный сезон в жилых домах Мурманска и ЗАТО Североморск начинается во вторник, 8 сентября, сообщила министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида Середа. "Завтра (во вторник – ред.) запускается отопление в Мурманске, Мончегорске, Оленегорске, Полярных Зорях, Североморске и Ловозерском округе", - сказала Середа на оперативном совещании в местном правительстве. Отопительный сезон уже стартовал в нескольких муниципалитетах Заполярья, в других отопление включат в течение недели. "Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании готовы к запуску тепла, технических ограничений нет. Нормативный запас топлива, которого достаточно для прохождения бесперебойного зимнего отопительного сезона, сформирован", - добавила Середа. "Запуск отопления - это сложный технологический процесс. На полную отладку системы требуется время, как правило, от нескольких дней до недели", - отметил в своем канале в мессенджере "Макс" глава города Иван Лебедев. По данным Мурманского гидрометцентра, температура воздуха в Мурманске около +6 градусов Цельсия. В прошлом году отопление в Мурманске дали 22 сентября, завершился сезон 21 мая.

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