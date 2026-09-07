Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Мурманске начинается отопительный сезон - 07.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260907/murmansk-873077899.html
В Мурманске начинается отопительный сезон
В Мурманске начинается отопительный сезон - 07.09.2026, ПРАЙМ
В Мурманске начинается отопительный сезон
Отопительный сезон в жилых домах Мурманска и ЗАТО Североморск начинается во вторник, 8 сентября, сообщила министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T15:08+0300
2026-09-07T15:10+0300
мурманск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873077899.jpg?1788783005
МУРМАНСК, 7 сен – ПРАЙМ. Отопительный сезон в жилых домах Мурманска и ЗАТО Североморск начинается во вторник, 8 сентября, сообщила министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида Середа. "Завтра (во вторник – ред.) запускается отопление в Мурманске, Мончегорске, Оленегорске, Полярных Зорях, Североморске и Ловозерском округе", - сказала Середа на оперативном совещании в местном правительстве. Отопительный сезон уже стартовал в нескольких муниципалитетах Заполярья, в других отопление включат в течение недели. "Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании готовы к запуску тепла, технических ограничений нет. Нормативный запас топлива, которого достаточно для прохождения бесперебойного зимнего отопительного сезона, сформирован", - добавила Середа. "Запуск отопления - это сложный технологический процесс. На полную отладку системы требуется время, как правило, от нескольких дней до недели", - отметил в своем канале в мессенджере "Макс" глава города Иван Лебедев. По данным Мурманского гидрометцентра, температура воздуха в Мурманске около +6 градусов Цельсия. В прошлом году отопление в Мурманске дали 22 сентября, завершился сезон 21 мая.
мурманск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мурманск
МУРМАНСК
15:08 07.09.2026 (обновлено: 15:10 07.09.2026)
 
В Мурманске начинается отопительный сезон

Середа: отопительный сезон в жилых домах Мурманска и Североморска начинается 8 сентября

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МУРМАНСК, 7 сен – ПРАЙМ. Отопительный сезон в жилых домах Мурманска и ЗАТО Североморск начинается во вторник, 8 сентября, сообщила министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида Середа.
"Завтра (во вторник – ред.) запускается отопление в Мурманске, Мончегорске, Оленегорске, Полярных Зорях, Североморске и Ловозерском округе", - сказала Середа на оперативном совещании в местном правительстве.
Отопительный сезон уже стартовал в нескольких муниципалитетах Заполярья, в других отопление включат в течение недели.
"Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании готовы к запуску тепла, технических ограничений нет. Нормативный запас топлива, которого достаточно для прохождения бесперебойного зимнего отопительного сезона, сформирован", - добавила Середа.
"Запуск отопления - это сложный технологический процесс. На полную отладку системы требуется время, как правило, от нескольких дней до недели", - отметил в своем канале в мессенджере "Макс" глава города Иван Лебедев.
По данным Мурманского гидрометцентра, температура воздуха в Мурманске около +6 градусов Цельсия.
В прошлом году отопление в Мурманске дали 22 сентября, завершился сезон 21 мая.
 
МУРМАНСК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала