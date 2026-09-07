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Вложения нефтегазовых компаний в добычу нефти вырастут на 9%
Вложения нефтегазовых компаний в добычу нефти вырастут на 9% - 07.09.2026, ПРАЙМ
Вложения нефтегазовых компаний в добычу нефти вырастут на 9%
Капитальные вложения российских нефтегазовых компаний в добычу нефти вырастут по итогам года на 9%, до 3,5 триллионов рублей, прогнозируют аналитики Kasatkin... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T09:47+0300
2026-09-07T09:47+0300
2026-09-07T09:47+0300
нефть
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Капитальные вложения российских нефтегазовых компаний в добычу нефти вырастут по итогам года на 9%, до 3,5 триллионов рублей, прогнозируют аналитики Kasatkin Consulting (исследование есть у РИА Новости). "В 2026 году благодаря росту цен на нефть, ослаблению рубля, а также снижению (ключевой - ред.) ставки ЦБ возможности компаний финансировать добычу вырастут", - говорится в обзоре "Рынок нефти и нефтесервиса 2026". Согласно материалам, в прошлом году эти вложения составили 3,2 триллиона рублей, что на 3% ниже, чем было годом ранее. Однако в 2026 году инвестиции ожидаются на уровне 3,5 триллионов рублей. Следовательно, они вырастут на 9% в годовом выражении. "Капитальные затраты операторов вырастут до 4 триллионов рублей к 2028 году - на 20% к уровню 2025 года", - добавляется в обзоре. Аналитики также ожидают постепенного восстановления роста рынка нефтесервиса после небольшого снижения в прошлом году. Среднегодовой рост рынка за пять лет до 2025 года составил 13%, до 2028 года этот показатель составит 8%, отмечается в обзоре.
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нефть
Вложения нефтегазовых компаний в добычу нефти вырастут на 9%
Kasatkin Consulting: капитальные вложения нефтегазовых компаний вырастут на 9%
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Капитальные вложения российских нефтегазовых компаний в добычу нефти вырастут по итогам года на 9%, до 3,5 триллионов рублей, прогнозируют аналитики Kasatkin Consulting (исследование есть у РИА Новости).
"В 2026 году благодаря росту цен на нефть, ослаблению рубля, а также снижению (ключевой - ред.) ставки ЦБ возможности компаний финансировать добычу вырастут", - говорится в обзоре "Рынок нефти и нефтесервиса 2026".
Согласно материалам, в прошлом году эти вложения составили 3,2 триллиона рублей, что на 3% ниже, чем было годом ранее. Однако в 2026 году инвестиции ожидаются на уровне 3,5 триллионов рублей. Следовательно, они вырастут на 9% в годовом выражении.
"Капитальные затраты операторов вырастут до 4 триллионов рублей к 2028 году - на 20% к уровню 2025 года", - добавляется в обзоре.
Аналитики также ожидают постепенного восстановления роста рынка нефтесервиса после небольшого снижения в прошлом году. Среднегодовой рост рынка за пять лет до 2025 года составил 13%, до 2028 года этот показатель составит 8%, отмечается в обзоре.